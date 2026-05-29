Zwischen Schafgarbe, Holunder und Brennnessel hat sich für Tina Rosenkranz gerade ein kleiner Traum erfüllt. Die Kräuterexpertin aus St. Georgen am Kreischberg landete mit ihrem zweiten Buch „Die Kräutermacherei. Meine Naturapotheke“ direkt auf Platz zehn der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Naturbücher. Ein Erfolg, der noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. Rosenkranz stammt aus Ilz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, arbeitete im Sozialbereich in Judenburg, machte sich 2017 als diplomierte Kräuterpädagogin selbstständig – bis 2022 nebenberuflich, ab dann hauptberuflich.

Begonnen hat alles vergleichsweise unspektakulär: mit Kräuterwanderungen, selbst gemachten Salben und kurzen Videos auf Instagram. Heute folgen der Murauerin dort rund 260.000 Menschen. Sie zeigt, wie man aus heimischen Pflanzen Öle, Tees oder Tinkturen herstellt und versucht, altes Wissen alltagstauglich aufzubereiten.

Ein Jahr dauerte die Arbeit für das Buch

„Mir war wichtig, ein Buch zu machen, das man wirklich verwendet und nicht nur ins Regal stellt“, sagt Rosenkranz. Viele Kräuterbücher seien entweder reine Bestimmungsbücher oder reine Rezeptesammlungen. „Ich wollte beides verbinden.“

Der Christian Verlag trat mit der Idee an sie heran, gemeinsam ein Buchprojekt umzusetzen. Die größte Herausforderung: Alles musste innerhalb eines Jahres entstehen. Pflanzen fotografieren, Rezepte entwickeln, Texte schreiben. „Ich hatte nur einen Jahreszyklus Zeit. Wenn eine Pflanze verblüht war, muss man wieder bis zum nächsten Jahr warten.“

208 Seiten umfasst das Werk. Im Mittelpunkt stehen 14 heimische Pflanzen, darunter Schafgarbe, Ringelblume, Melisse oder Brennnessel. Dazu kommen Anwendungen für die Hausapotheke, alte Überlieferungen und konkrete Rezepte für Salben, Bäder oder Teemischungen. Die Fotos machte Rosenkranz großteils selbst, auch Fotografin Nina Klemmer aus dem Murtal steuerte Fotos bei. „Das Fotografieren hat fast am meisten Zeit gekostet“, sagt sie.

Bäume sind das Thema ihres nächsten Buches

Dass das Buch inzwischen im gesamten deutschsprachigen Raum verkauft wird, überrascht sie selbst noch etwas. Die erste Auflage war rasch vergriffen, eine zweite ist bereits in Planung. Bestellungen bekomme sie auch aus Deutschland, Südtirol oder Dänemark.



Der Kräuterboom reiße nicht ab, beobachtet Rosenkranz. Besonders mehrtägige Kräuterkurse seien gefragt. Teilnehmer reisen dafür aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz zu ihr. „Viele verbinden das mit Urlaub und wollen lernen, was direkt vor der Haustür wächst.“

Dass sich vor allem Frauen für das Thema interessieren, wundert sie nicht. „Das Bild der Kräuterfrau ist traditionell weiblich geprägt.“ Trotzdem seien bei ihren Kursen fast immer auch Männer dabei. Altersmäßig sei alles vertreten, von Mitte zwanzig bis weit über siebzig.

Bereits jetzt arbeitet Rosenkranz am nächsten Buchprojekt. Diesmal dreht sich alles um den Wald. Gemeinsam mit einer Kollegin möchte sie zeigen, wie heimische Bäume und Sträucher in Küche und Naturheilkunde genutzt werden können. Worum es ihr dabei eigentlich geht, formuliert sie so: „Die Menschen sollen wieder sehen, was draußen alles wächst. Viele laufen daran vorbei und wissen gar nicht mehr, was die Natur alles kann.“