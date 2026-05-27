Die einzigartigen geographischen Gegebenheiten sind nicht einmal so manchen Einheimischen bewusst. Eine gut 20 Kilometer lange und fünf Kilometer breite Ebene, eingeschlossen von Bergen. Die Rede ist vom Aichfeld im Bezirk Murtal. Dieses inneralpine Becken zu einer einzigen Gemeinde zu verschmelzen war die große Idee, die schon Jahre vor den Gemeindefusionen im Jahr 2015 stark thematisiert wurde.

Fusion bringt viele Vorteile

Es war allerdings nicht die Politik, sondern die Wirtschaft, die hier Druck aufgebaut hat. Die damals noch neue Wirtschaftsinitiative „Kraft. Das Murtal“ versuchte, die Politik vor sich herzutreiben, und ließ 2012 sogar eigens produzierte Ortstafeln mit der Aufschrift „Aichfeld-Stadt“ anfertigen. Die Vision: Judenburg, Knittelfeld, Zeltweg, Spielberg, Fohnsdorf und eventuell einige kleinere Gemeinden sollen zu einer Stadt mit rund 50.000 Einwohnern verschmelzen – und das Aichfeld so zur zweitgrößten Stadt der Steiermark werden.

Die Hauptargumente der Wirtschaft damals: Man habe mehr Gewicht gegenüber Graz und Wien, es gebe höhere Mittel aus dem Finanzausgleich und es entstehe ein großer Wirtschaftsraum. Eine gemeinsame Infrastruktur- und Raumplanung sei möglich, damit werde man als Ansiedlungsgebiet für Betriebe interessanter.

Das ganze Aichfeld als Stadtgebiet: Was die Politik ablehnt, bleibt für die Wirtschaft erstrebenswert © Google Maps

Im Jahr 2015 setzte die steirische Politik eine große Strukturreform mit zahlreichen Gemeindefusionen um. Das Projekt Aichfeld-Stadt wurde von der damaligen Landesregierung nicht einmal ansatzweise ernst genommen, geschweige denn verwirklicht.

Politik winkt ab

Die Kleine Zeitung hat bei Bürgermeistern und Wirtschaftsvertretern nachgefragt, ob das Thema angesichts des finanziellen Leidensdrucks auf die Gemeinden vielleicht doch wieder relevant wird. Die Bürgermeister Elke Florian (Judenburg), Harald Bergmann (Knittelfeld), Günter Reichhold (Zeltweg), Manfred Lenger (Spielberg) und Volkart Kienzl (Fohnsdorf) erteilen der Aichfeld-Stadt eine klare Absage und plädieren stattdessen für gute Zusammenarbeit untereinander, wie sie teils schon praktiziert werde. Wir werden darüber noch gesondert berichten.

Kraft-Sprecher Hampel © Fröhlich (2)

Vonseiten der Wirtschaft will man deshalb aber nicht aufgeben. Als die Initiative „Kraft. Das Murtal“ die Idee vor 14 Jahren vorangetrieben hat, war Florian Hampel noch nicht an vorderster Front dabei. Inzwischen ist er Vorsitzender dieser Initiative und sieht die damals kolportierten Vorteile noch immer als gültig an: „Wir haben das Thema am Radar, aber so etwas gegen den politischen Willen durchsetzen zu wollen, hat keinen Sinn.“ Wenn die Bevölkerung, insbesondere die Jugend, das Potenzial einer Aichfeld-Stadt erkennen und sich dafür aussprechen würde, wäre das ein Auftrag an die Politik.

Auch Obmann Norbert Steinwidder von der Wirtschaftskammer Murau-Murtal hält an der Idee fest: „Alle Bürgermeister jammern, dass ihre Gemeinden kein Geld haben, aber wenn es darum geht, eine solche Chance zu ergreifen, ist keiner dabei.“ Steinwidder glaubt, dass der Finanzdruck auf die Kommunen weiter steigen werde: „Und zwar so, dass man über das Thema Aichfeld-Stadt nachdenken wird müssen.“