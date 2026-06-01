Während der Winter weiterhin das finanzielle Standbein der Region Murau bleibt, wird der Schwerpunkt zunehmend auf den Sommer verlagert. Um auch in der warmen Jahreszeit Familien und Kindern Unterhaltung zu bieten, wurde ein neuer Spielplatz beim Grebenzenhaus errichtet – „Grebis Kraxlland“, eine Motorikanlage zum Klettern, Balancieren und Hangeln, kombiniert mit einer Kugelbahn.

Kosten lagen bei 300.000 Euro

Die Planungsphase durch die Firma „enorm“ begann im Oktober 2024. Die bauliche Umsetzung erfolgte im Sommer 2025 in mehreren Abschnitten. Das gesamte Projekt kostete rund 300.000 Euro. Finanzieren ließ sich dieses Vorhaben durch den Einsatz von Eigenmitteln sowie durch die Unterstützung von Partnern, darunter die Holzwelt Murau, die Tourismusregion Murau und das Auszeit-Hotel. Am Wochenende wurde das „Kraxlland“ nun feierlich eröffnet.



Der neue Park fügt sich in das bestehende Freizeitangebot der Grebenzen ein: Die Region punktet mit zwei Mountainbike-Routen sowie gut begehbaren Wanderwegen. Da sich die Routen ab der Bergstation über sehr übersichtliche, flache Wiesen erstrecken, besteht keinerlei Absturzgefahr. Vom gemütlichen, 40-minütigen Spaziergang für Opa und Enkel bis hin zur anspruchsvolleren, zweieinhalbstündigen Tour ist für jeden sportlichen Geschmack etwas dabei.