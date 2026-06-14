Seine Arbeitstage haben momentan Überlänge, aber das nimmt Michael Pichler gerne in Kauf. So wie das tägliche Pendeln zwischen Spielberg und Murau. Seit Anfang Juni ist der 47-Jährige Direktor der Landesberufsschule Murau – also jener Ort, an dem die Meister von morgen ausgebildet werden. Die Hochbauer etwa, wie Maurer heute heißen. Oder die Zimmerer, Rauchfangkehrer, Steinmetze. Insgesamt 18 Lehrberufe sind es, die hier in Theorie und Praxis unterrichtet werden.

Seine Frau brachte die Wende

Michael Pichler war einst selbst Lehrling. Bei der ATB Spielberg hat er die Berufe Maschinenschlosser und Betriebselektriker erlernt, holte später berufsbegleitend die Abendmatura an der HTL Kapfenberg nach. Es folgten mehrere berufliche Stationen in Technikbetrieben: „Ich habe gut verdient, aber dann ist eine entscheidende Wende gekommen“, lächelt Pichler.

Seine Frau Mareike war in der Stahl Judenburg beschäftigt, wollte aber unbedingt Volksschullehrerin werden und hat diesen Plan auch umgesetzt: „Mit dem Ergebnis, dass auch mein Interesse am Lehrerberuf geweckt wurde“, sagt Pichler. Er studiert an der Pädagogischen Hochschule in Graz Mathematik und Sport. 2010 bekommt er eine Stelle in der Landesberufsschule Knittelfeld und arbeitet dort bis zu seinem Wechsel nach Murau.

Gute, verlässliche Handwerker seien schon heute sehr gefragt und werden es in Zukunft noch mehr sein, glaubt Direktor Michael Pichler © KLZ / Josef Fröhlich

Ganz fremd ist er in der neuen Schule nicht. Pichler absolvierte nämlich auch das Masterstudium „Mentoring“ und begleitete in den vergangenen Jahren mehrere Lehrer der Landesberufsschule Murau als Mentor: „Da habe ich gemeinsam mit den Pädagogen erarbeitet, was sich im Unterricht verbessern lässt“, so Pichler.

Nach der Pensionierung von Wolfgang Forstner ist er als bester Kandidat aus einem Hearing hervorgegangen. In Murau habe er sich vom ersten Tag an wohl und willkommen gefühlt. Seine Aufgabe sieht er darin, das Interesse an den Lehrberufen hoch zu halten und die Lehrlingszahlen zu stabilisieren beziehungsweise auszubauen.

Werben um Mädchen

Momentan sind pro Schuljahr rund 1000 junge Menschen an der Schule, verteilt auf vier Lehrgänge. Es kommen fast nur Burschen. Auch Mädchen zu begeistern, ist ein altes Anliegen der Technikbranche, und es ist auch ein Anliegen von Michael Pichler: „Ich denke an einen Ladies-Day und möchte diesbezüglich aktiv auf die Schulen zugehen.“ Es soll auch einen Tag der offenen Tür geben: „Mir ist wichtig, dass Interessenten dabei gleich selbst in den Werkstätten Hand anlegen können und sehen: Wie entsteht eine Mauer, wie ein Pizzaofen?“

Die räumlichen Voraussetzungen können sich sehen lassen: Die Schule wurde vor gut zehn Jahren um 25 Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht und zählt zu den modernsten Berufsschulen in Österreich. Auf die vielfältigen Kompetenzen des 43-köpfigen Lehrerteams sei er stolz. Auch hier sind übrigens die Männer klar in der Mehrheit, es gibt nur fünf Lehrerinnen.

Gefragte Handwerker

An die Zukunft des Handwerks glaubt Michael Pichler fest: „Gute, verlässliche Handwerker werden in Zukunft extrem gefragt sein. Man merkt schon heute, wie schwierig es ist, qualifizierte Kräfte zu bekommen.“ Für junge Menschen sei es schon während der Lehre finanziell attraktiv: „Und ein guter Handwerker verdient nicht selten mehr als ein Akademiker.“ Zudem betreffe das Thema Künstliche Intelligenz das Handwerk nicht so stark wie andere Branchen.

Leidenschaftlicher Tänzer

Abseits der Schule widmet sich der dreifache Vater seiner Familie und ist ein leidenschaftlicher Tänzer. Zudem engagiert sich der in Judenburg aufgewachsene Spielberger für den Rotary Club Oberes Murtal. Beweggrund: „Wenn es einem gut geht, soll man schauen, dass es anderen auch gut geht.“