Als der Großvater des heutigen Firmeneigentümers, Josef Hribar, 1936 seinen Malereibetrieb gründete, konnte niemand ahnen, dass daraus einmal ein Unternehmen entstehen würde, das neun Jahrzehnte später noch immer floriert. Über Generationen hinweg blieb die Firma in Familienhand, heute führt Philipp Hribar (44) den Betrieb, den er im Alter von nur 22 Jahren übernehmen musste. Der Anlass dafür war ein schwerer Schicksalsschlag. Nachdem sein Vater im Jahr 2004 überraschend verstorben war, erbte Hribar nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Verantwortung für rund 25 Mitarbeiter. Auf die Aufgabe vorbereitet war er damals eigentlich nicht. Das Malerhandwerk hatte er nicht gelernt, stattdessen die HTL in Villach besucht und war zum damaligen Zeitpunkt als Angestellter in einem anderen Villacher Betrieb beschäftigt. „Ich habe mir einen Geschäftsführer zur Seite gestellt und innerhalb eines Jahres alle Prüfungen abgelegt, die notwendig waren“, erinnert sich Hribar. Heute ist er selbst Malermeister. „Das Handwerk hat mir immer getaugt und taugt mir auch heute noch.“

„Neubau war der größte Umbruch in der Unternehmensgeschichte“

Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen weiter. Während Großvater und Vater den Betrieb direkt beim beziehungsweise neben dem Elternhaus in Villach-Lind geführt hatten, übersiedelte Hribar 2008 nach Neulandskron. Zunächst wurde ein Mietobjekt bezogen. „Der Platz wurde knapp. Das Team wuchs und die Auftragslage war sehr gut“, erzählt der Unternehmer. 2020 erfolgte schließlich der Umzug in einen neu errichteten Firmenstandort in Landskron. Das moderne Betriebsgebäude wurde nach den Anforderungen eines zeitgemäßen Malereibetriebs geplant und bietet ausreichend Platz für Mitarbeiter, Fahrzeuge und Lagerflächen: „Der Neubau war bestimmt der größte Umbruch in 90 Jahren Firmengeschichte.“ Doch kaum war der neue Standort fertiggestellt, sorgte die Corona-Pandemie für große Unsicherheit.

Gemeinsam mit drei Mitarbeitern kümmert sich Hribar heute vornehmlich um Privatkundinnen und -kunden © KLZ/Alexandra Pöcher

„Zu Beginn wusste ich nicht, wie es weitergehen soll. Ich hatte gerade Geld investiert, niemand wusste, was auf uns zukommt“, sagt Hribar rückblickend. Die Sorgen erwiesen sich jedoch als unbegründet. Ein Großauftrag bei Infineon sicherte dem Unternehmen über längere Zeit Beschäftigung. „Die Coronazeit war keine Einbuße für uns“, bilanziert er heute. Trotzdem wurde der Betrieb in den vergangenen Jahren bewusst verkleinert. Statt auf Wachstum setzt Hribar mittlerweile auf Überschaubarkeit. „Von der Auftragslage her könnte ich auch mit 15 oder 20 Leuten arbeiten, aber im Hinblick auf Mitarbeiter- und Nebenkosten ist ein kleiner Betrieb in Zeiten wie diesen einfach sicherer, überschaubarer und effektiver.“

„Handwerk ist wieder angesehen“

Ein weiterer Grund für die Reduktion ist der fehlende Nachwuchs. „Früher habe ich bis zu 100 Bewerbungen auf Lehrstellen bekommen, von einem Tag auf den anderen dann nichts mehr.“ Die Lehrlingsausbildung wurde mittlerweile eingestellt. Heute beschäftigt die Malerei Hribar inklusive Firmenchef vier Mitarbeiter.

Dass das Handwerk dennoch wieder einen höheren Stellenwert genießt, beobachtet Hribar seit einigen Jahren. „Seit Corona hat sich der Blick auf das Handwerk verändert. Der Beruf wird wieder geschätzt. Die Leute haben mehr Verständnis dafür, dass nicht alles sofort erledigt werden kann.“ Zum Leistungsspektrum des Unternehmens zählen heute Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich, Fassadenanstriche und -sanierungen, Lackierarbeiten, Bodenmarkierungen sowie ein Gerüstverleih. Zu den langjährigen Kunden zählen sowohl Privatpersonen als auch nahmhafte Gewerbebetriebe.

Privat lebt Philipp Hribar in einer Partnerschaft und ist Vater von drei Kindern. Ob eines von ihnen die Firma einmal übernehmen wird, ist für ihn derzeit noch offen. „Dafür sind sie noch zu jung“, sagt er lächelnd. Große Investitionen stehen vorerst nicht an. Nach bewegten Jahren sieht Hribar sein Unternehmen gut aufgestellt: „Ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist.“