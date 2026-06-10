Mitten in der Villacher Innenstadt führt Christoph Friessnegg ein Geschäft, in dem Zeit eine andere Rolle spielt. Wer einen Ring, einen Anhänger oder eine Brosche in Auftrag gibt, kauft nicht einfach ein fertiges Stück. Oft beginnt alles mit einer Idee, einer alten Erinnerung oder einem Schmuckstück, das nicht mehr getragen wird, aber zu schade für die Lade ist. Seit zehn Jahren führt der 43-Jährige den 1946 gegründeten Familienbetrieb in dritter Generation. Das erste Geschäft eröffnete sein Großvater in der Italiener Straße, wo es einmal die Straßenseite wechselte. Seit 1996 ist Juwelier Friessnegg am Hauptplatz zu finden.

Friessnegg ist Gold- und Silberschmiedemeister, im Haus fertigt er Einzelstücke und repariert die Schmuckstücke der Kundinnen und Kunden. Neben Diamantschmuck, Goldschmuck und Uhren sind es vor allem Einzelanfertigungen und Restaurationen, die seinen Alltag prägen. „Wir haben nichts von der Stange. Die Menschen kommen mit eigenen Vorstellungen, und wenn es ausgefallen ist, wird es mit der Bestellung im Internet schwierig“, sagt Friessnegg. Auch Trachtenschmuck kommt wieder häufiger auf den Arbeitstisch. Manchmal bringen Kunden alte Stücke und sagen nur, er solle etwas daraus machen.

Tausende Produkte sind lagernd, vom Einsteigermodell für Kinder bis zu hochwertigem Diamant- und Goldschmuck aus eigener Fertigung. Doch der Kern des Geschäfts liegt immer stärker im Handwerk. Einzelanfertigungen, Restaurationen alter Stücke, Trauringe, Siegelringe, Anhänger, Broschen und Kettenanhänger gehören zum Alltag.

Viele Entwürfe entstehen noch mit der Hand. Vom ersten Termin bis zum fertigen Stück können acht Wochen vergehen. Trotz großer Konkurrenz im Netz geht ihm die Arbeit nicht aus. Entworfen, angepasst, poliert und restauriert wird mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Besonders bestehende Schmuckstücke wieder zu altem Glanz zu verhelfen wird immer öfter angefragt. „Reparieren und restaurieren kann eine Maschine noch nicht“, sagt Friessnegg.

Christoph Friessnegg ist zweifacher Vater und erfüllt individuelle Kundenwünsche rund um Schmuck und Uhren © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Der Goldpreis ist der große Taktgeber

Die stärkste Veränderung sieht er beim Materialwert. Als Friessnegg 2003 als Goldschmied begann, lag der Grammpreis für Gold bei gut zehn Euro. Heute liegt er bei rund 127 Euro. Das verändert Kalkulationen, Preise und auch das Verhalten der Kundschaft. Reparaturen, die früher als teuer gegolten hätten, werden heute anders betrachtet. Eine Arbeit um 400 Euro sei keine Seltenheit mehr. „Gold geht sicher nie mehr auf die Talsohle zurück. Manche Kunden haben heute Schmuck, der mehr wert ist, als sie damals dafür bezahlt haben“, sagt Friessnegg.

Für ein Innenstadtgeschäft reiche es nicht, nur Ware zu verkaufen. Entscheidend sei die Verbindung von Verkauf, Werkstatt und Beratung.

Paracelsusring der Stadt Villach wird von ihm gemacht

Eine besondere Arbeit ist der Paracelsusring der Stadt Villach, der seit Jahren bei Friessnegg gefertigt wird. Zu den Trägern zählen etwa Konrad Paul Liessmann und Paul Watzlawick. Sein Meisterstück, ein goldener Anhänger mit Pfeil, bleibt unverkäuflich. Offizielle Feiern zum 80 Jahre Jubiläum wird es heuer nicht geben. Sein Vater Udo Friessnegg ist im Februar im 75. Lebensjahr verstorben. „Mir ist leider nicht zum Feiern zumute.“