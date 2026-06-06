Noch bevor die Tür richtig offen ist, liegt der Duft von frisch gebackenem Kuchen in der Luft. In „Astrids Garage“ in der Italiener Straße steht Astrid Radl selbst hinter dem Verkaufstresen, der zugleich ein Stück Backstube ist. Diese Adresse hat jedoch ein Ablaufdatum. Mit Ende des Jahres kehrt die Unternehmerin der Villacher Innenstadt den Rücken und zieht mit ihrem Geschäft nach Kleinsattel.

Abschied aus der Innenstadt

Seit sieben Jahren betreibt Radl ihren Genuss-Shop im Zentrum. In der Vitrine warten unter anderem Erdbeerkuchen, Linzerschnitten und Buchteln. Alles wird im Geschäft gebacken, oft lange bevor die Stadt erwacht. Ab zwei Uhr früh steht die 56-Jährige beim Ofen, ab 6.30 Uhr kommen die ersten Kunden. Neben Kuchen und Kaffee gibt es unter anderem Bio-Schokoladen von Zotter, Gewürze, Tees und Kräuter von Sonnentor, sowie Essig und Brände von Gölles.

Der Wechsel hat private Gründe. Der Liebe wegen zieht es sie nach Kleinsattel. Am Hecherhof der Familie Petschar, den Thomas und Selina Petschar führen, wird dafür eine Garage umgebaut. Seniorbauer Helmut Petschar ist bereits in Pension und der Grund für den Liebesumzug. Am Hof will Radl kleiner weitermachen, mit Kuchen, Kaffee und Schokoladen. Auch wirtschaftlich und organisatorisch ist der Schritt nachvollziehbar. Mitarbeiterin Andrea Fasching, die seit Beginn dabei ist, geht Ende des Jahres in Pension.

„Ich hatte erst spät den Mut zur Selbstständigkeit“

Gelernt hat Radl Köchin und Konditorin, vor ihrer Selbstständigkeit war sie in der Bäckerei Berger beschäftigt. Schon als junge Frau träumte sie von einem eigenen Café, doch lange fehlte ihr der Mut. Nach Jahren in der Saisonarbeit und der Zeit als zweifache Mutter wagte sie vor sieben Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit.

Dass auch nach tausenden Kuchen nicht alles nach Plan läuft, nimmt sie mit Humor. „Es kommt immer wieder mal vor, dass ich mich verwiege“, sagt Radl und lacht. Im November lädt sie noch einmal in die Italiener Straße ein. Am 6. November gibt es eine Verkostung mit Spezialitäten.