Bei Kaiserwetter konnte Veranstalterin Claudia Dunst-Mösenlechner am Schilcherlandparkplatz in St. Stefan ob Stainz zahlreiche Teilnehmer des 14. GenussSchilchern begrüßen. Drei Routen wurden von den Guides Michael Lang, Gerhard Kreutzer-Godl und Günther Mösenlechner angeführt.

Jonas Lazarus und Georg Halbwirth sowie Herbert Eberhard und Jakob Nöhrer sorgten musikalisch während der Wanderungen an verschiedenen Stationen für Stimmung. Insgesamt nahmen rund 20 Betriebe an der Veranstaltung teil. Auf die Besucher wartete neben einem Kinderprogramm bei den Ribes Säften, Einblicke in ein Bauernmuseum, Genuss bei der Bierbrauerei Hausmi bis hin zu Kellerführungen. Wie Holzschnitzerei auch mit der Motorsäge funktioniert, zeigte zudem Martin Wölkart.