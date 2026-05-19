Dienstagmittag kam es in Neuberg in der Gemeinde St. Stefan ob Stainz zu einem Brand auf einem Privatgrundstück: Ein Wirtschaftsgebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Bei der Alarmierung war zunächst unklar, ob sich Personen im Gebäude befanden. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen.

Mehrere Feuerwehren rückten aus, darunter St. Stefan ob Stainz, Gundersdorf, Pirkhof, ein Einsatzwagen mit Atemschutzcontainer der Betriebsfeuerwehr Magna Lannach sowie das Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Wildbach. Auch das Grüne Kreuz war mit zwei Rettungswagen und einem Kommandofahrzeug vor Ort, ebenso die Polizei Stainz. Insgesamt waren 50 Kräfte im Einsatz.

Aufgabe der Feuerwehren war es zunächst, ein Nebengebäude vor den Flammen zu schützen. Zudem wurde eine Zubringleitung aufgebaut, als Wasserversorgung diente ein Löschwasserbehälter.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ziegen, die in dem Stall untergebracht waren, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Freien und blieben ebenfalls unverletzt. Schadenshöhe und Brandursache sind derzeit noch unklar.

„Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften hat einwandfrei funktioniert“, sagt Daniel Putz vom Grünen Kreuz. Er verweist auf die rasche Alarmierung durch die Rotkreuz-Leitstelle und den reibungslosen Ablauf der Rettungskette.