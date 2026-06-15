Sonnenstich, Schnittverletzung, Herz-Kreislauf-Stillstand – das sind nur einige der Notfallszenarien, denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rotkreuz-Landesjugendbewerbs 2026 stellen müssen. Rund 100 Teams und 35 Einzelteilnehmer aus der ganzen Steiermark – in Summe rund 600 Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren – treffen sich dazu am Samstag, dem 20. Juni, im Erzherzog-Johann-Markt. Inklusive ihrer Betreuer und der vielen freiwilligen Helfer werden um die 1000 Personen an der Veranstaltung beteiligt sein.

Ein Jahr Vorbereitung

Dementsprechend groß ist der organisatorische Aufwand, der bei Elke Krois zusammenläuft. Die gebürtige Stainzerin ist nicht nur Leiterin der örtlichen Jugendrotkreuzgruppe, sondern auch Bezirksreferentin für Jugendgruppen. Gemeinsam mit deren Leiterinnen und Leitern und tatkräftiger Unterstützung ihrer Schützlinge bereitet sie sich seit knapp einem Jahr auf die Ausrichtung des Landesjugendbewerbs vor. „Die Planung hat Anfang des Jahres so richtig begonnen, seit Anfang Juni läuft die heiße Phase“, berichtet Krois.

Stainz sei als Austragungsort nahezu ideal: „Wir haben hier sowohl die Infrastruktur als auch das notwendige Netzwerk, anders könnte man eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht auf die Beine stellen und abwickeln“, bedankt sich Krois bei der Marktgemeinde Stainz und allen beteiligten Vereinen und Helfern.

Elke Krois © Privat

Der theoretische Teil des Bewerbs geht in der Mittelschule Stainz über die Bühne. Hier müssen die in zwei Altersgruppen (10 bis 13 sowie 14 bis 17 Jahre) aufgeteilten Teams einen Fragenkatalog rund um das Thema Erste Hilfe abarbeiten. Zusätzlich werden sie sich mit dem heurigen Schwerpunktthema Mobbingprävention auseinandersetzen.

Wettbewerb vor Zuschauern

In die Praxis umsetzen muss der Rotkreuz-Nachwuchs sein Wissen am Hauptplatz – Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht. Jedes Team durchläuft hier drei Stationen. An jeder wartet ein im Vorfeld nicht bekanntes Notfallszenario auf die fünf- bis sechsköpfigen Gruppen. Rund 60 zum Teil aufwendig geschminkte Darsteller sorgen für realistische Bedingungen. Neben dem richtigen Umsetzen der Erste-Hilfe-Maßnahmen wird auch die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der Teams bewertet. Das Feedback der Bewerter gibt es unmittelbar nach jeder Station. Die Siegerehrung mit Verleihung der Leistungsabzeichen geht schließlich um 18 Uhr in der Festhalle Stallhof über die Bühne.

Elke Krois (5. v. l.) und ihre Jugendrotkreuzgruppe Stainz freuen sich auf die Ausrichtung des Landesjugendbewerbs am 20. Juni © KLZ / Robert Lenhard

Dort wollen auch die Lokalmatadoren von der Jugendrotkreuzgruppe Stainz ganz vorne mit dabei sein. Parallel zur Organisation bereiten sie sich auch akribisch auf die Teilnahme am Landesjugendbewerb vor. „Seit Februar trainieren wir schwerpunktmäßig Erste Hilfe, in den letzten Wochen hat sich die Frequenz stetig gesteigert“, erzählt Krois. Beim Besuch der Kleinen Zeitung muss die Gruppe etwa eine stark blutende Schnittwunde nach einem Unfall beim Rasenmähen und einen durch einen Ast gepfählten Oberarm versorgen. Beides bewältigen die Mädchen und Buben mit Bravour.

Zur Freude von Krois, die ihre ehrgeizigen Schützlinge zuweilen aber auch bremsen muss: „Letztlich sollen die Freude und die Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Ich hoffe, dass der Landesbewerb für alle Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis wird.“