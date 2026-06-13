Institutionalisierte Korruption unter Viktor Orbán könnte „sein“ Land laut ungarischer Antikorruptionsbehörde über die Jahre umgerechnet 168 Milliarden Euro gekostet haben. Nun tritt Wladimir Putins einst wichtigster Mann in Europa beim Fidesz-Parteitag auf – die rechtsnationale Partei steht nach der desaströsen Abfuhr bei der Parlamentswahl vor dem Abgrund.

Es solle um die Aufarbeitung eigener Fehler gehen, so das Motto. Der Ex-Regierungschef lässt aufhorchen, als er – ziemlich ungewöhnlich für ihn – bekennt, „persönlich die volle Verantwortung“ für das Wahl-Waterloo zu übernehmen. „Vom Keller bis zum Dach“ wolle er fortan Ordnung in die Fidesz bringen, lässt Orbán, einziger Kandidat für den Vorsitz der schwer angezählten Fraktion, wissen.

Eine Neuerfindung mit einem Dauerzündler, der in der EU – auch zum Schaden des eigenen Landes – blockierte, was möglich war? Das Image des Saubermachers wird sich nach diesen 16 Jahren als Ministerpräsident nicht mehr ausgehen.