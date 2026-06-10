Paul Krisai hat kein Problem einzugestehen, dass auch seine Einschätzungen daneben liegen können. „Ich war wirklich überrascht“, sagt der ORF-Korrespondent für Ungarn am Dienstagabend im vollen Foyer bei der Kleinen Zeitung Leserveranstaltung „Hinter den Zeilen“ unter der Moderation von Kleine-Zeitung-Außenpolitikressortleiterin Nina Koren. Der Wahlsieg von Peter Magyar im April, gleichbedeutend mit der klaren Niederlage von Langzeitpremier Viktor Orban, hätte der Journalist in dieser Deutlichkeit nicht erwartet. Der Machtwechsel in Österreichs Nachbarland heißt an Krisais Arbeitsplatz jetzt: Viel Arbeit für den Korrespondenten und noch viel mehr Arbeit für Magyar.

Seit 1. Dezember 2025 sitzt der in Mödling aufgewachsene und an der FH Joanneum in Graz zum Journalisten ausgebildete Krisai in Budapest. Zeit für Eingewöhnung blieb nicht. Es ging Schlag auf Schlag, geändert hat sich das Arbeitspensum seit der Wahl nicht. „Der Umbau ist voll im Gange. Man kann gar nicht so schnell schauen, wie Dinge passieren“, sagt Krisai. Magyar versucht im Eiltempo ein neues Ungarn zu entwickeln.

Magyar muss nun liefern

Magyar baut um, eckt dabei aber auch an. Der ungarische Staatspräsident Tamás Sulyok – ein enger Vertrauter von Orban – soll sein Amt räumen. Die Forderung ist ein Balanceakt. „Natürlich besteht die Gefahr, dass Magyar in gewissen Teilen der Bevölkerung als ‚Orban-light‘ wahrgenommen wird“, sagt Krisai. Ein Risiko, das der neue Ministerpräsident eingeht.

Für die Ungarn gehe es aber ohnehin um andere Themen, glaubt Krisai. „Wichtig sind die Antworten auf Fragen, wie viel ich in meiner Geldtasche habe, wie voll ist mein Kühlschrank“, sagt Krisai. Der Journalist gibt Einblicke in das Leben in Ungarns Hauptstadt: Lebensmittel wären oftmals teurer als in Österreich, die Durchschnittspension liege aber bei 80 Euro im Monat. Zahlen, die zeigen: Die Rechnung geht für viele Ungarn nicht auf. Orban hätte am Ende seiner 16-jährigen Amtszeit die Probleme der Menschen nicht mehr lösen können. Magyar muss diese Lösungen nun liefern. Der Start sei vielversprechend. „Der Forint ist mittlerweile auf einem Rekordhoch“, sagt Krisai. Auch 17 Milliarden Euro von der EU dürften bald freigegeben werden.

Nina Koren und Paul Krisai bei der Leserveranstaltung der Kleinen Zeitung „Hinter den Zeilen“ | Nina Koren und Paul Krisai bei der Leserveranstaltung der Kleinen Zeitung „Hinter den Zeilen“ © Klz / Stefan Pajman

Am Ende der Veranstaltung blickt Krisai noch einmal über die Grenze Ungarns – in die Ukraine. Im Herbst wird auch sie zum Aufgabengebiet des ORF-Korrespondenten. Wie es um die Beziehung zwischen den beiden Ländern jetzt aussieht? „Magyar wird einen pragmatischen Zugang finden – auch zu Moskau. Er verurteilt den Krieg klar, ist aber noch immer von russischem Öl abhängig“, sagt Krisai. Einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine würde Magyar aber wohl nicht mehr blockieren, anders als sein Vorgänger. An Frieden in der Ukraine glaubt Krisai auf absehbare Zeit aber nicht. „Wir stehen auf der gleichen Stufe wie noch vor einem Jahr“, sagt Krisai.