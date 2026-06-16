Alle sind sie da. Die Richterin, der Angeklagte und dessen Mutter sowie ein Verfahrenshilfeverteidiger. Dieser hat auch gleich eine Frage an den 17-Jährigen: „Warum reagieren Sie nicht auf Ihre Post?“

Gute Frage, denn das Gericht hat sowohl auf dem Postweg, als auch telefonisch versucht, den jungen Mann zu kontaktieren. Er war im November 2024 und im März 2025 mit Drogen erwischt worden – 25 Gramm Cannabis und drei Ecstasy-Tabletten.

Der 17-Jährige hatte in der ersten Verhandlung im November 2025 bereits eine diversionelle Erledigung angeboten bekommen. Er hat dem Gericht jedoch nie Bestätigungen über die Auflagen – psychosoziale Beratung und Betreuung – geliefert.

„Das ist seine Geschichte“

„Weil ich Angst hatte“, antwortet der Angeklagte auf die Frage des Verfahrenshilfeverteidigers. „Der Brief war an den gesetzlichen Vertreter adressiert“, erklärt daraufhin die Richterin mit Blick auf die Mutter des Burschen. „Seine Post geht mich nichts an. Das ist seine Geschichte“, antwortet diese. „Wenn das so ist, werde ich das Pflegschaftsgericht verständigen. Und die Diversion ist nach all dem sowieso vom Tisch“, setzt die Richterin nach.

Nun versucht die Mutter sich in einer Rechtfertigung – sie habe ihren Sohn immer wieder aufgefordert, dass er sich um die Sache kümmern soll. „Ein solcher Akt macht mich einfach nur fassungslos“, setzt die Richterin nach.

Die Verhandlung endet für den Lehrling mit einer Geldstrafe in der Höhe von 120 Euro. „Ich fürchte mich ja schon wieder, dass das nicht bezahlt wird und wir schon bald wieder hier sitzen“, so der Verfahrenshilfeverteidiger, als das Sohn-Mutter-Gespann erklärt, nicht genügend Bargeld eingesteckt zu haben. „Ich erledige das“, sagt die Mutter schließlich, bevor sie den Saal verlässt. In Richtung Bankomat.