Das Navi ist es gewesen. Es hat einen 76 Jahre alten Mann aus Ungarn so stark „verwirrt“, dass er Ende September 2025 mit seinem Pkw auf der Fürstenfelder Schnellstraße gewendet hat und damit als Geisterfahrer unterwegs war. „Ich habe mich noch umgedreht, ob ich auch ja niemanden gefährde. Dann erst habe ich gewendet“, erklärt der Mann, der seinen Sohn als Verstärkung in den Gerichtssaal mitgenommen hat.

„Die S7 ist von der Asfinag videoüberwacht. Auf dem Videomaterial sieht man deutlich, dass es auch andere Fahrzeuge gab. Die Gefährdung wurde anhand dieser Bilder festgestellt“, kontert die Richterin. Er wisse, dass da noch zwei weitere Fahrzeuge gewesen seien – diese wären jedoch nie gefährdet gewesen, insistiert der Angeklagte.

„Sie können nur froh sein, dass nicht mehr passiert ist“, erklärt die Richterin, die nun noch einmal genauer wissen will, warum der Mann so gehandelt hat. „Mir hat das Navi angesagt, dass ich diese Abfahrt nehmen soll. Als ich gemerkt habe, dass ich falsch unterwegs bin, habe ich Panik bekommen und habe umgedreht. Wenn ich mehrere Autos gesehen hätte, hätte ich es auch nicht getan“, schildert der Mann, dem der Führerschein nach dem Vorfall nicht abgenommen wurde.

„Verstehen Sie, wie gefährlich das war?“

„Sie wirken auf mich aber wenig einsichtig. Verstehen Sie denn, wie gefährlich das für alle war?“, hakt die Richterin noch einmal nach. „Ich bin schon seit 46 Jahren unfallfrei unterwegs“, so die Antwort des Angeklagten. An dieser Stelle hat auch die Bezirksanwältin eine Frage: „Was hatten Sie denn vor, nachdem Sie umgedreht haben?“

Der Mann überlegt kurz und erwidert, dass er dann zum Kreisverkehr zurückgekehrt wäre, um schließlich die richtige Abfahrt zu nehmen. Nun wird die Richterin laut: „Hören Sie eigentlich selbst, was das für ein Wahnsinn ist? Das ist ein Himmelfahrtskommando, wo jemand hätte sterben können.“

Nach einem kurzen Zwiegespräch mit dem Sohn entschuldigt sich der Angeklagte und übernimmt die Verantwortung. Das Verfahren endet mit einem Schuldspruch. Der Mann muss 160 Euro zahlen und die Kosten des Verfahrens übernehmen.