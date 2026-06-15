Ende Mai sorgte das Jubiläumskonzert „70 Jahre Singkreis Porcia“ in Spittal für ein volles Schloss Porcia. Anwesend war auch ein Team von ORF Radio Kärnten, um den Abend aufzuzeichnen. Der Mitschnitt wird in der nächsten „Musik im Land“-Sendung am kommenden Montag (15. Juni) von 20.04 bis 21.30 Uhr in ORF Radio Kärnten zu hören sein.

Das Jubiläumskonzert präsentierte sich als musikalisches „Best-of“ der vergangenen zwei Jahrzehnte und darüber hinaus. Chorleiter ist seit mittlerweile 20 Jahren Bernhard Wolfsgruber. Das Programm spiegelte die wesentlichen musikalischen Säulen des Chores wider: Einen Schwerpunkt bildete das Kärntnerlied rund um Hellmuth Drewes sowie Kompositionen weiterer bedeutender Kärntner Liedschöpferinnen und Liederschöpfer.

Als zweites zentrales Element erklangen Lieder aus aller Welt. Diese standen in engem Zusammenhang mit dem internationalen Chorwettbewerb, den der Singkreis organisatorisch betreut. Traditionell studiert der Chor dabei jeweils ein Lied aus dem Herkunftsland der teilnehmenden Gastchöre ein und setzt damit ein musikalisches Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit. Mitwirkende dieses festlichen Abends waren neben dem jubilierenden Singkreis Porcia die Zuafallsmusi sowie die Harfenistin Lara Brenčič.