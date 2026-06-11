Von Millstatt nach Spittal und wieder zurück an das Seeufer: Heilmasseurin Pia Andexer kehrt zu ihren beruflichen Wurzeln zurück. Seit 1. Juni ist sie im Bootshaus des Hotels See-Villa in der Seestraße 68 anzutreffen. Im ersten Stock befindet sich neben einem Kosmetikzimmer auch ein Massageraum – dort bietet sie ihr vielseitiges Angebot an. Klassische Massage, manuelle Lymphdrainage, Akupunktur-Meridianmassage, Bindegewebs- oder Segmentmassage, Ultraschall- und Elektrotherapie sowie Kinesiotaping – Andexer setzt auf eine ganzheitliche Therapie mit verschiedenen Zugängen.

„Je nach Krankheitsbild wähle ich den Behandlungsansatz aus. Dabei ist die Mitarbeit der Patienten und Kunden sehr wichtig. Wenn ich durch meine Arbeit ein Bewusstsein dafür schaffen kann, woher die Beschwerden kommen, dann fällt es den Menschen leichter, die notwendigen Schritte zu setzen, um die Heilung zu bewirken. Ich arbeite unter anderem mit der Mannea-Methode, die den Körper dazu anregt, den Hormon- und Organhaushalt selbstständig zu regulieren“, erklärt die 44-Jährige, die sich 2022 selbstständig machte. Seitdem konnte sie sich einen treuen Kundenstamm aufbauen.

Pia Andexer freut sich über ihre neue Praxis © KK/Manantial

Hotelgäste, Urlauber und Einheimische

„Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, um zurückzukehren. Die meisten meiner Kunden kommen aus dem Ein- und Auszugsgebiet von Millstatt. Viele folgten mir nach Spittal, aber andere hatten nicht die Möglichkeit, für die Termine zu mir zu fahren. Es hat sich angeboten, da die Hotelgäste den Bedarf haben – sie können direkt zu mir geschickt werden“, sagt Andexer.

Doch nicht nur Urlauber oder Tagesgäste sind willkommen – auch Oberkärntner können sich jederzeit bezüglich eines Termins melden: Unter der Telefonnummer 0660-165 91 91 oder per E-Mail: kontakt@manantial.at.