Kürzlich feierte der Agora Club Austria 1 Spittal 10-jähriges Jubiläum. Im Rahmen dessen wurde der nationale Vorstand des Agora Club Austria von ACI-Vertreterin Veronique Stern in sein Amt eingeführt. Im ersten nationalen Vorstand übernimmt Christine Wernitznig die Präsidentschaft mit Vizepräsidentin Angie Baric, Sekretärin Evelyn Ebenwalder und Schatzmeisterin Silvia Lackner. Der Agora Club Spittal 1 hat für die nächsten zwei Jahre eine neue Präsidentin, Judith Kurz übernimmt mit ihrem Vorstand das Amt.

An den Feierlichkeiten nahmen die „Side by side“ Clubs Round Table Family Austria, Ladies Circle Austria, Club 41 Austria und Gäste aus Deutschland, den Niederlanden, Italien, Rumänien, Moldawien und Spittal statt. Auch zahlreiche Ehrenmitglieder waren eingeladen. Insgesamt gratulierten Vertreter aus 19 Ländern online. Zudem wurden Freunde vom Rotary Club und dem Kiwanis Club begrüßt.