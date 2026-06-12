Seit Jahren lockt die Stadt St. Veit mit ihrer Sommerveranstaltungsreihe „Lust auf Innenstadt“ mehrere Menschen während der Sommermonate in die Altstadt. Nun wird das Programm aber erweitert. Mit dem neuen Format „Lust auf Bühnen im Grünen“ weitet man das Projekt über die Grenzen der Innenstadt hinaus.

Das Projekt „Bühnen im Grünen“ sorgt für Live-Musik an ausgewählten Plätzen außerhalb der Stadt. Den Auftakt macht am Freitag, den 19. Juni, das Dorfplatzkonzert in St. Donat, bei dem der Begegnungsplatz zum stimmungsvollen Open-Air-Veranstaltungsort wird. Die Band „The Silvertones“ sorgt dabei für musikalische Unterhaltung in gemütlicher Dorfplatzatmosphäre.

Weiter geht es am Freitag, den 3. Juli, mit dem Seewiesnkonzert in Hörzendorf. Auf der Wiese beim Hörzendorfer See erwartet die Besucher mit „Jagaté“ eine Band, die frische Einflüsse aus Funk, Ska, Soul und Reggae mitbringt und für ein besonderes Klangerlebnis in einzigartiger Naturkulisse sorgt.

Am Hörzendorfer See spielt „Jagaté“ © KK

Den Abschluss der neuen Konzertreihe bildet am Samstag, den 8. August, das Spielplatzkonzert in Glandorf. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm sprechen die „Franzbranntweiner“ insbesondere Familien und ein generationenübergreifendes Publikum an.

„Franzbranntweiner“ treten in Glandorf auf © KK

Alle Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei!