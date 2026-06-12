Nach dem Aufzuchthof am Ossiacher Tauern, wo seit 1906 Junghengste gedeihen, feiert nun auch der Pferdezuchtverein „K12“ aus Eberstein sein 120-jähriges Bestehen. „Pferde haben seit jeher in der Region einen enorm großen Stellenwert“, sagt Reinhard Gesson, Obmann seit mehr als 30 Jahren. Ob es einen historischen Zusammenhang mit den Ossiacher Hengsten und dem Pferdezuchtverein „K12“ gibt, erfährt man in den Chroniken nicht. Gesson würde es aber nicht ausschließen. „Pferde hatten generell zu dieser Zeit eine große Bedeutung in der Region. Das bezeugen auch Feste, wie etwa das Kufenstechen im Gailtal. Unser Ziel ist es, dass wir den Stellenwert der Pferde weiterhin hochhalten. Wir dürfen nicht auf unsere Wurzeln vergessen. Das Pferd war auf jedem Hof ein Partner in der bäuerlichen Arbeit und wurde auch stark für gewerbliche Aufgaben, beispielsweise für den Transport von Waren, genutzt“, sagt Gesson.

Reinhard Gesson © KK/Privat

Der Verein zählt heute rund 60 Mitglieder. Jährlich werden um die 35 Fohlen geboren. Die meisten der Pferde gehören zur Rasse der Noriker, es gibt aber auch Haflinger und Ponys. Für die Zucht sind zwei preisgekrönte Hengste zuständig. In Kärnten gibt es übrigens 26 aktive Pferdezuchtvereine, gezüchtet werden am häufigsten Noriker und Haflinger, aber auch Warmblut und Pinto sind beliebt. Letztere werden gerne fürs Westernreiten eingesetzt. „Wir haben die meisten leistungsgeprüften Stuten aus ganz Kärnten. Jedes Jahr werden die Stuten auf ihre Zugleistung hin geprüft“, erklärt Gesson. Regelmäßig nehme man auch an überregionalen Leistungsschauen teil, zuletzt im Pferdesportzentrum Stadl-Paura in Oberösterreich.

Gesson ist auf einem Bergbauernhof aufgewachsen, hat selbst 70 Norikerpferde in Rückersdorf und im Görtschitztal und setzt diese auch noch für die Arbeit auf dem Feld, beispielsweise beim Anhäufeln von Kartoffeln oder bei der Waldarbeit, ein. „Gerade für den Waldboden ist die Arbeit mit den Pferden am schonendsten. Die Pferde sind darauf trainiert, dass sie lange Baumstämme transportieren können, ohne die anderen Bäume im Wald zu beschädigen“, sagt Gesson, der zusätzlich noch als Jauntaler Salamiobmann tätig ist.

Ein Fest für die Familie

Das große Jubiläum feiert der Verein gleich an drei Tagen: Vom Freitag bis einschließlich Sonntag und zwar beim Konzertgelände der Burg Hochosterwitz in Launsdorf. Am Freitag findet ab 13 Uhr ein Zugpferde-Workshop statt, zu dem man, wenn man möchte, sein eigenes Pferd mitnehmen kann. Am Samstag zeigen die Noriker dann beim Holzrücketurnier, wie geschickt die mächtigen Tiere Baumstämme ziehen können. Der Tag klingt mit einem Konzert aus. Am Sonntag findet dann ein Fest für die ganze Familie statt, mit dem Auftrieb der Pferde, einem Schauprogramm und einer großen Tombola. Der Hauptpreis ist ein Norikerpferd.