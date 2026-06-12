Aggressiv verhielt sich ein steirischer Autolenker (48) gegenüber der Polizei, als er Donnerstagnachmittag auf der Ossiacher Bundesstraße bei Frauenstein in alkoholisiertem Zustand angehalten wurde. Pfefferspray musste eingesetzt werden.

Im Rahmen einer Routinekontrolle wurde der 48-Jährige gegen 16:15 Uhr bei Frauenstein gestoppt. Ein Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund des Verhaltens des Fahrers entstand für die Streife der Eindruck, dass er sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen könnte. Daher positionierte sich die Streife außerhalb ihres Streifenwagens präventiv neben dem abgestellten Fahrzeug.

Pfefferspray eingesetzt

Als der Steirer die Polizisten sah, nahm er einen Axtstiel von der Rückbank seines Fahrzeuges in die Hand, gestikulierte wild und drohte, diesen in Richtung der Beamten zu werfen. Der 48-Jährige wurde mehrmals wegen seines aggressiven Verhalten abgemahnt und aufgefordert, dieses einzustellen. Weil er nicht reagierte, wurde Pfefferspray eingesetzt. Der Mann blieb unverletzt und lehnte jegliche ärztliche Versorgung ab. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt.