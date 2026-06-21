Zwei Kinos gibt es im Bezirk: Das Cineplexx in Weiz und das Dieselkino in Gleisdorf. Im vorigen Jahrhundert hatte man in der Region noch wesentlich mehr Lichtspielhäuser: In Ratten (bis 1971), Anger (bis 1985), Passail (bis 1993) sowie in Eggersdorf (bis 1971) und Vorau (bis 1995).

Am Florianiplatz in Gleisdorf war bis 1970 ein Kino beheimatet. Und in Weiz zählte man kurzfristig sogar zwei Kinos: Jenes in der Klammstraße und jenes in der Kapruner-Generator-Straße. Dort ist heute die Discothek Fritz-Club, das ehemalige Tollhaus, beheimatet.

Was dort noch an das einstige Tabor-Kino erinnert: Eine Tafel im Eingangsbereich. Das kleine, baufällige Kino wurde im Mai 2003 zugesperrt – wenige Monate, nachdem in Gleisdorf das große und moderne Diesel-Kino eröffnet wurde. Letzter Betreiber in Weiz war Diethard Eisner, zuvor hatte es mehrere Jahre Peter Wagner geführt.

„Als Jurassic Park gelaufen ist, sind die Leute bis auf die Straße hinaus angestanden. Wir hatten an dem Tag vier Vorführungen, haben extra noch Sessel in den Saal gestellt. Wir hatten da am Tag so um die 1000 Besucher“, erinnert sich Wagner.

Er führte das Kino alleine, kassierte, schaltete die Werbung ein, legte die Filmrolle ein, startete den Film und entließ die Gäste wieder. „Ich hatte eine Sieben-Tage-Woche.“ Ein Ausbau Mitte der 1990er-Jahre zerschlug sich. Später lieferte Wagner, daheim in Göttelsberg und mittlerweile in Pension, österreichweit Filmrollen aus. „Ich war wöchentlich bis zu 4000 Kilometer unterwegs.“

Wanderkinos unterwegs

Bereits um 1900 waren in der Steiermark Wanderkino-Unternehmen unterwegs. Die ersten regelmäßigen Filmvorführungen gab es in Weiz 1912, im Saal im Gasthaus „Zum Schwarzen Adler“ in der Klammstraße. „Dieser Höfler-Saal wurde auch als Kino mitbenützt“, weiß Harald Polt, Leiter des Weizer Stadtmuseums. Betrieben wurde das Kino von Franz Schober. Vorführungen gab es auch im Saal von Martin Hierzer in Gleisdorf.

Im Kinosaal des Gasthauses Höfler in Weiz gab 1935 es auch ein „Monster-Konzert“ © Stadtmuseum Weiz

1914 wurden Soldaten im Höfler-Saal einquartiert. Das Weizer Militärbataillon suchte 1916 um einen Kinobetrieb an, mit dem Reinerlös sollten das Rote Kreuz, die Kriegsfürsorge und Kriegswaisen unterstützt werden.

1917 übernahm Augustine Seitz die Kinoanlagen von Franz Schober. Die Marktgemeinde Weiz war einverstanden. Aber sie behielt sich das Recht vor, „auf die Vorführungsprogramme Einfluss ausüben zu dürfen, um jedweden schädlichen Einfluss auf die Jugend zu verhindern“.

Eine Besonderheit in Weiz war das elektrische Pianino. Warf man 20 Heller ein, wurde automatisch Musik abgespielt. „Ein Lied hat maximal zwei Minuten gedauert, dann musste der Lochstreifen ausgetauscht werden“, schildert Polt. Der Museumsverein Weiz kaufte das Pianino 1994 um 60.000 Schilling. „Heute gibt es davon weltweit vielleicht noch 20 Stück“, schätzt Polt. Das Pianino ist im Stadtmuseum zu besichtigen.

Das Pianino steht im Stadtmuseum

Der erste Tonfilm

Ein Meilenstein war 1930 der erste Tonfilm in Weiz. Er hieß „The singing fool“. Bald darauf wurde das „Lichtspieltheater Weiz“ in „Stadt-Tonkino-Weiz“ umbenannt. 1970 wurde der Betrieb eingestellt, Teile der Kinoanlage sind heute in einem Depot des Museumsvereines Weiz gelagert.

„Da sind etwa noch Original-Motoren von Franz Pichler, Abspielgeräte und Lautsprecher dabei. Das ist eine Wucht“, freut sich Polt. In der Sammlung gibt es auch noch zahlreiche der kunstvollen Werbe-Dias. Viel Geld in die Werbung steckten da Hafnermeister Hans Klotzinger und das Radiogeschäft Starkel, beide aus Weiz.

Nach dem Ende des Tabor-Kinos 2003 musste man in Weiz 18 Jahre warten: 2021 sperrte das Cineplexx auf. Mit modernster Technik und fünf Sälen. Der Titel des ersten Filmes: „James Bond: Keine Zeit zu sterben“.