Schon nach dem Terroranschlag in Wien 2020 haben Opferhilfsorganisationen darauf hingewiesen, dass Opfer von Verbrechen mehr Unterstützung brauchen, als gesetzlich gewährleistet ist. Nun, ein Jahr nach der tödlichen Schießerei am Grazer Borg Dreierschützengasse, legt Sozialministerin Korinna Schumann eine Novelle des Verbrechensopfergesetzes vor, die Betroffenen mehr Unterstützung gewähren soll. Das pauschale Schmerzengeld, das aktuell je nach Schwere des Falls bei 2000 bis 12.000 Euro liegt und schon seit 2013 nicht mehr valorisiert worden ist, soll verdoppelt werden.

Mehr Therapie, Zuschüsse zu Investitionen in Sicherheit

Weiters entfällt beim Schmerzengeld die Begutachtung für minderjährige Opfer von Sexualdelikten sowie Angehörige von Personen, die infolge eines Verbrechens verstorben sind. In diesen Fällen steht den Betroffenen dann die erhöhte Pauschalsumme von 4000 Euro zu. Verstärkt wird unter anderem die Unterstützung durch Kriseninterventionseinheiten. Ausgebaut werden auch Therapieoptionen um klinisch-psychologische Leistungen. Verdoppelt wird in dem Vorschlag zur Novellierung außerdem der Höchstbetrag für den Ersatz von Bestattungskosten. Zur Stärkung der Opfersicherheit gewährt der Bund künftig auch Zuschüsse für den Austausch von durch Verbrecher beschädigte Schließanlagen.

„Durch die Weiterentwicklung des Verbrechensopfergesetzes wollen wir eine respektvolle und einfühlsame Betreuung von Opfern sowie ihre umfassende und zeitgemäße Unterstützung sicherstellen. Das verursachte menschliche Leid kann der Staat nicht wiedergutmachen, es gilt aber umso mehr, Betroffene zu unterstützen und zu begleiten“, sagt Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). Die Novelle geht in den nächsten Tagen in Begutachtung.

Für die Opfer des Terrors in Villach und des Amok in Graz im Vorjahr kommt die Novelle zu spät. Aber hier hat der Bund ja einen Entschädigungsfonds mit 15 Millionen Euro dotiert, über die Auszahlungen wacht die Opferhilfsorganisation Weißer Ring. Im Vorfeld der ersten Auszahlungen hatten im Vorjahr ja Opfer-Anwälte in Graz mit einer Klagsdrohung Druck gemacht.