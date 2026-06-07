Der Amoklauf von Graz jährt sich dieser Tage zum ersten Mal. Die unbegreifliche Bluttat hat sich in das kollektive Gedächtnis der Stadt, des Landes – ja, der ganzen Republik eingebrannt. Über die Dimension der Erinnerung ist nun eine Debatte entbrannt. Wie soll die Steiermark mit diesem schwierigen Erbe umgehen? Die einfachste Übung wäre das Schweigen.

Schließlich warnen einige Expertinnen und Experten vor allzu großer Aufmerksamkeit auf die Landeshauptstadt. Sie stehen öffentlichen Trauerveranstaltungen teilweise genauso kritisch gegenüber wie großen Betrachtungsweisen im Fernsehen und in Zeitungen. Weil jede Erinnerung auch Tätermythen und Nachahmungseffekte zur Folge haben kann. Die Warnungen sind berechtigt – gerade deshalb muss der Blick in die Vergangenheit mit Bedacht passieren.

Ein würdiges Gedenken an die Opfer und die Folgen

Zwischen Sensationslust und Schweigen gibt es aber einen dritten Weg: Das würdige Gedenken an die Opfer. Für Politik, Glaubensgemeinschaften oder Medien ist das freilich ein schmaler Grat. Deshalb sollte das Ereignis aber nicht aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden, die Erinnerung an die Getöteten nicht verblassen.

Das gilt vor allem jetzt, wo die öffentliche Anteilnahme zunehmend abzuklingen scheint – in der Bevölkerung, in der Presse und der Politik. Selbst die im Nachhall des Amoklaufs von Regierung und Opposition geführten Diskussionen sind kaum noch wahrnehmbar – egal, ob es um das Waffengesetz geht oder die psychische Gesundheit junger Menschen. Doch das Leben aller Hinterbliebenen, Verwundeten, ihren Angehörigen und der Schulgemeinschaft wird von diesem Schock noch lange geprägt sein. Aus diesem Grund ist Erinnerung auch ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft den Verlust anerkennt.

Trauerkerzen auf dem Hauptplatz in Graz zwei Tage nach dem Amoklauf am 12. Juni 2025 – die Tat am Borg Dreierschützengasse ließ die Stadt in Trauer vereint zurück © IMAGO/Dirk Sattler

Ein Jahr danach sollten also die Opfer im Mittelpunkt stehen, ihre Geschichten und jene ihrer Angehörigen. Es soll um die gesellschaftlichen Auswirkungen der Tat gehen, die Aufarbeitung in und außerhalb der Schule. Der Täter darf bei diesen Gedanken keine Relevanz haben. Deshalb werden weder er noch die Details der Tat in der Berichterstattung der Kleinen Zeitung eine Rolle spielen. Es geht nicht um die Rekonstruktion des 10. Juni 2025 und nicht um die Faszination am Bösen. Es geht um die Menschen, die schmerzlich fehlen – und die Konsequenzen des einschneidenden Tages.

Worauf der Fokus ein Jahr nach dem Amoklauf liegen muss

Der Fokus liegt auf den Folgen und Lehren. Schließlich ist am Mittwoch nicht der Jahrestag des Täters, sondern der Jahrestag der Opfer und ein Jahrestag des Verlustes.

Denn jene Menschen, die an diesem Tag ihr Leben verloren haben, sind mehr als eine Schlagzeile. Ihr Andenken zu bewahren ist das eine. Doch die Opfer verdienen auch, dass die offenen gesellschaftlichen und politischen Fragen, die uns ihr Tod vor Augen geführt hat, nicht in Vergessenheit geraten.