Die Bezirksleistungsbewerbe der Feuerwehren im Bezirk Hermagor sind geschlagen: In Kötschach-Mauthen setzte sich in der Kategorie Bronze A die 3. Gruppe der Feuerwehr St. Jakob im Lesachtal (Marktgemeinde Kötschach-Mauthen) als Sieger gegen 22 weitere Mannschaften durch. Der Sieg in der Kategorie Bronze B ging an die 4. Gruppe der FF Köstendorf (Gemeinde St. Stefan im Gailtal). In der Kategorie Silber A war die 1. Gruppe der FF Waidegg (Marktgemeinde Kirchbach) unschlagbar. Den Mannschaftsleistungsbewerb holte sich die ausgeloste Gruppe der FF Hermagor. Diese Bewerbsgruppen sind damit auch für die Landesmeisterschaften am 27. Juni in Griffen qualifiziert.

Lob für Waldbrandeinsatz

Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann gratulierte allen Bewerbsgruppen und bedankte sich, ebenso wie die Ehrengäste, für den geleisteten Waldbrandeinsatz im Lesachtal. Bei der Siegerehrung, umrahmt von der Obergailtaler Trachtenkapelle Kötschach, gratulierten unter anderen die Nationalratsabgeordneten Tina Berger (FPÖ) und Gabriel Obernosterer (ÖVP), Landtagsabgeordneter und SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Manfred Jost und Bürgermeister Josef Zoppoth sowie weitere Kollegen und Vertreter von Behörden und Blaulichtorganisationen.