Brand aus! Der am Abend des 23. April ausgebrochene Waldbrand im Lesachtal wurde gelöscht. Das gab die Feuerwehr nun – ganze 24 Tage nach Brandausbruch – bekannt.

Der Waldbrand hatte sich bei Promeggen am Xaveriberg zwischen Maria Luggau und St. Lorenzen im Lesachtal auf insgesamt 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgebreitet. „Das hatte einen mehrere Tage andauernden Großeinsatz der Feuerwehr mit insgesamt rund 2000 Feuerwehrleuten zur Folge“, fasst Brandinspektor Florian Jost vom Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor zusammen. Die Feuerwehren haben Großartiges geleistet: Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude konnten vor dem Feuer geschützt und eine weitere Ausbreitung des Großbrandes verhindert werden.

Zehn Millionen Liter Wasser

„In dieser Zeit sind insgesamt rund 10 Millionen Liter Wasser von den Einsatzkräften der Feuerwehr, unterstützt von Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres sowie unter Mithilfe von ansässigen Landwirten auf den Berg befördert worden“, sagte der örtliche Einsatzleiter Gerd Guggenberger, Kommandant der FF St. Lorenzen im Lesachtal und stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant von Hermagor.

Nach den ersten sieben Tagen Großeinsatz, an denen auch vier Feuerwehr-Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaften mit insgesamt 320 Feuerwehrleuten aus ganz Kärnten beteiligt waren, wurde der Löscheinsatz sukzessive auf die örtliche Ebene reduziert.

In den letzten Tagen waren die Lesachtaler Feuerwehren immer wieder mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt. „Wir haben dabei die Unterstützung der Bergrettung bekommen. Mit der Wärmebildkamera ihrer Einsatzdrohne konnten wir die Glutnester aus der Luft lokalisieren. Anschließend wurden diese von den Feuerwehrleuten ausgegraben und abgelöscht, angesichts dieser großen Brandfläche im alpinen Gelände eine langwierige, mühsame und auch gefährliche Arbeit“, sagte Guggenberger.

„Der lange und konsequente Einsatz gegen die Glutnester hat sich schließlich gelohnt, und der eingesetzte Regen und auch Schneefall hat letztendlich einen großen Teil dazu beigetragen“, so Guggenberger.

Danke

Am Sonntag, den 17. Mai, konnte er „Brand aus“ geben. „Ich möchte mich nochmals im Namen der Feuerwehr für die professionelle Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen und Behörden sowie für die großartige Unterstützung der Bevölkerung und regionalen Betriebe bedanken“, so Guggenberger abschließend.