Lässt man seinen Blick über jenen Wald bei Maria Luggau im Lesachtal schweifen, in dem Ende April das verheerende Feuer wütete, wird einem das Ausmaß der Katastrophe richtig bewusst. Ausgelöst wurde sie durch eine achtlos weggeworfene Zigarette. „Sämtliche Waldbestände und Kulturen wurden zu rund 80 Prozent zerstört. Die Begleitvegetation am Boden ist zur Gänze zerstört worden“, war seitens der Bezirksforstinspektion der Bezirkshauptmannschaft (BH) Hermagor zu erfahren. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, ersten Schätzungen nach wird sich dieser wohl im sechsstelligen Bereich bewegen.

Bei dem betroffenen Wald handelt es sich überwiegend um einen Objektschutzwald, informiert Hannes Burger. Er ist der Gebietsbauleiter Kärnten Süd der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV). Als Erstmaßnahme stellte die WLV der Landesstraßenverwaltung ein 200 Meter langes, mobiles Steinschlagschutznetz für die Sicherung der B111 Gailtal Straße im Bereich der Brandfläche bereit. Diese war übrigens während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt worden und ist nun wieder einspurig befahrbar. „Im betroffenen Gebiet oberhalb laufen nach wie vor Sicherungs- und Kontrollarbeiten. Unter anderem werden Verbauungsanlagen wie Steinschlagschutznetze darauf überprüft, ob sie durch den Brand beschädigt wurden“, lässt das Land Kärnten wissen.

Schadensbehebung läuft

Aktuell ist das WLV-Team mit der Schadensbehebung beschäftigt. Gemeinsam mit dem Landesforstdienst werden erforderliche Maßnahmen in den geschädigten Waldbeständen, wie etwa Schlägerung von angebrannten Bäumen, Begrünung, Saat und Aufforstungen festgelegt. „Parallel dazu wird nach wie vor an der Umsetzung der Schutzmaßnahmen nach dem Sturmtief Vaia oberhalb von Maria Luggau weitergearbeitet. Auch die Aufforstungsarbeiten im heurigen Frühjahr außerhalb der Brandfläche sind noch nicht abgeschlossen“, berichtet Burger.

Angesprochen darauf, welche Sicherungsmaßnahmen im Hinblick auf Regen, Gestein sowie Schnee und mögliche Lawinen im Winter getroffen werden, antwortet der WLV-Gebietsleiter: „Glücklicherweise sind die Verbauungsmaßnahmen in den vom Waldbrand betroffenen Flächen weitestgehend abgeschlossen. Es befinden sich dort Lawinenanbruchverbauungen, Gleitschneeschutzböcke und Steinschlagschutznetze.“

Jahre werden vergehen

Dort wo einst Bäume, Büsche und Sträucher aller Arten grünten und blühten, klafft nun ein dunkelbraunes Loch. Sobald es möglich ist, sollen die ersten Schritte zur Wiederaufforstung eingeleitet werden. Die Begrünung der Gebiete werde mittels Drohnensaat möglichst bald erfolgen. „Richtige Aufforstungen können frühestens im Herbst beziehungsweise im Frühjahr 2027 umgesetzt werden. Für die Aufforstung sind die Grundeigentümer zuständig“, so die Bezirksforstinspektion.

Das abgebrannte Gebiet wird in den nächsten Monaten wieder grüner werden. „Die Gras- und Krautschicht kommt nach Bränden, durch die Verfügbarkeit des hohen Nährstoffgehaltes, in der Regel relativ bald zurück und schützt den Boden vor Erosion. In Folge können die einzelnen Baumarten keimen und leichter anwachsen“, erklärt man weiter. Die Natur habe, insbesondere mit Unterstützung des Menschen durch Aufforstung, ein sehr hohes Regenerationsvermögen, bestätigt auch Burger. Bis sich ein entsprechender Schutzwald gebildet hat, werden jedoch noch Jahre vergehen.