Der größte Waldbrand Kärntens ist auch einer der längsten Feuerwehreinsätze: Drei Wochen nach der ersten Alarmierung – am Donnerstag, dem 23. April gegen 21 Uhr – gibt es im Lesachtal immer noch kein „Brand aus!“ Daran haben auch die Niederschläge am Dienstag nichts geändert. „Das war zu wenig. Der Regen ging nicht in die Tiefe“, sagt Gerd Guggenberger, Einsatzleiter und Kommandant der FF St. Lorenzen.

Teams aus neun Personen

Nach wie vor müssen Glutnester gelöscht werden. Erst am Dienstag seien aus einem Wurzelstock offene Flammen gekommen, so Guggenberger. In so einem Fall rückt dann ein Team von etwa neun Feuerwehrleuten an, löscht den Brand und gräbt die betroffene Stelle um. „Das ist meist so in eineinhalb Stunden erledigt“, sagt Guggenberger. Außer das Gelände ist besonders steil. „Dann dauert es länger und ist entsprechend anstrengender.“

Gerd Guggenberger, stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant und Einsatzleiter beim Waldbrand im Lesachtal © Hans Guggenberger

Das riesige, 110 Hektar große Brandgebiet wird regelmäßig mit einer Drohne der Bergrettung, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, überflogen. Wird ein Glutnest, das bis zu 70 Zentimeter tief in der Erde sein kann, entdeckt, wird es „kategorisiert“: Wie zugänglich ist das Gebiet, wie gefährlich ist das Glutnest für einen neuen Brandausbruch. Mitentscheidend ist, ob das Glutnest im „schwarzen Gebiet“, jener Bereich, der schon niedergebrannt ist, oder im „grünen“ noch unversehrten Gebiet ist.

Manche Glutnester zu finden, sei an sich schon eine Herausforderung, so Guggenberger. Dort, wo Laubbäume stehen, seien diese Gefahrenstelle schwer oder gar nicht auszumachen. Und übersieht man ein solches Glutnest, reicht ein Windstoß, um wieder ein Feuer zu entfachen.

Entsprechend unterschiedlich sind die Einsätze der Feuerwehren St. Lorenzen und Liesing. Man sei nicht mehr ständig im Brandgebiet unterwegs, aber natürlich ständig bereit auszurücken, so Guggenberger: „Oft vergehen zwischen den Einsätzen bei den Glutnestern mehrere Stunden, manchmal fahren wir von einem Brandherd zum anderen.“

Wann es tatsächlich ein „Brand aus!“ gibt, will und kann Guggenberger nicht sagen. „Wenn es, wie prognostiziert, ab Donnerstag wieder regnet, wird es wohl schneller gehen. Ansonsten wird es noch länger dauern“, sagt der stellvertretende Bezirksfeuerwehrkommandant. „Ich bin da lieber zu vorsichtig.“