24 Tage lang wütete im Lesachtal der bisher größte Waldbrand, den man in Kärnten je erlebt hat. 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Fläche waren betroffen, 2000 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Nach enormen Schäden durch Stürme oder den Borkenkäfer in den vergangenen Jahren ist die Trockenheit das nächste Problem, dem Waldbesitzer gegenüberstehen.

Um diese Herausforderung zu schaffen, sei eine aktive Waldbewirtschaftung unerlässlich, sind sich die Vertreter der vier Kärntner Forstverbände einig. Um darauf aufmerksam zu machen, traten sie am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals gemeinsam auf. „In meiner Heimat Bad Eisenkappel verursachten Windwürfe und Borkenkäfer Schäden in Millionenhöhe. Diese wurden von 150 Firmen aufgearbeitet und aufgeforstet. Dadurch wurde sichergestellt, dass man dort überhaupt weiterleben kann“, sagte Johannes Thurn-Valsassina, zugleich Obmann des Kärntner Forstvereins und des Arbeitgeberverbandes für Land- und Forstwirtschaft.

„Die aktive Bewirtschaftung ist der Schlüssel, um den Klimawandel zu bewältigen“, ist auch Christian Benger, Obmann der Land- und Forstbetriebe Kärnten, überzeugt. Er machte auch auf die wichtige Funktion des Waldes als Schutz vor Erosion, zum Sauberhalten der Luft, aber auch als Lieferant für den Rohstoff Holz aufmerksam. Damit die Wälder überhaupt klimafit werden können, finde in Kärnten seit 30 Jahren ein Waldumbau statt, erklärte Thurn-Valsassina. Doch während dies vor 40 Jahren noch kein Thema war, müsse man jetzt auf die durch den Klimawandel geänderten Vorzeichen reagieren: „Und das geht nur mit entsprechender Expertise.“

440.000 Arbeitsplätze

„In Österreich sichere der Wald 440.000 Arbeitsplätze in der Wertschöpfungskette, davon 245.000 direkt in der Waldwirtschaft“, erklärte Matthias Granitzer, Obmann des Waldverbandes Kärnten. Damit stehe jeder elfte Arbeitsplatz in Österreich mit Wald und Forst in Verbindung. In Kärnten sind das 29.000 Arbeitsplätze, 17.000 davon direkt in der Waldwirtschaft. Damit erziele man eine Wertschöpfung von rund 3,6 Milliarden Euro. „Die direkte Wertschöpfung erreicht dabei eine ähnliche Größenordnung wie der Tourismus“, sagt Granitzer:

Akkumulierte CO2-Bindung des Waldes in Österreich, Datenquelle 2025: UBA, LULUCF-Berechnungen, Statistik Austria, Energiebilanz, REDIII, Fossilkomparatoren © Grafik: Forstverbände Kärnten

Die Vertreter der Forstverbände appellierten daher an die Politik, die Forstwirtschaft durch klare gesetzliche Regelungen zu unterstützen und nicht durch überbordende Bürokratie zu behindern. Die Kritik zielte in erster Linie auf EU-Regelungen ab, wie das Lieferkettengesetz oder die Entwaldungsverordnung. Mit Besorgnis sieht man auch auf politische Diskussionen darüber, einen Teil der Wälder nicht mehr bewirtschaften zu dürfen. Allein wenn man Käferholz liegen lasse, riskiere man, dass der eigene Wald und der des Nachbarn dem Schädling zum Opfer fällt, sagte Benger. „Und wenn es die Infrastruktur im Wald, wie etwa durch Forststraßen, nicht geben würde, wären Einsätze wie beim Brand im Lesachtal noch um ein Vielfaches schwieriger als sie es ohnehin sind“, ist Granitzer überzeugt.