Vergangene Samstagnacht wurden die Sperrgitter am Fuße des Plöckenpasses kurz geöffnet. Eine Mauthener Pilgergruppe, die zur San Pietro Kirche nach Zuglio unterwegs war, konnte die Baustellenabsperrung passieren. Wirklich beseitigt werden die Sperren erst in dieser Woche, denn ab Freitag ist wieder freie Fahrt angesagt.

Seit dem Felssturz im Dezember 2023 war die Plöckenüberfahrt so gut wie unpassierbar, die Straßensanierung im Felssturzbereich führte zu jeweils über Monate dauernden Vollsperren, nur unterbrochen von wenigen provisorischen Wiedereröffnungen. Auch nun - genau 900 Tage später - gibt es noch in Teilen eine Einbahnregelung. Dennoch herrscht Vorfreude. Auch weil die Wirtschaft sowohl nördlich als auch südlich des „Passo Monte Croce Carnico“ Millioneneinbußen verzeichnete.

An die 25 Millionen Euro hat hingegen die italienische Straßenbehörde ANAS in die Sanierung investiert, die Arbeiten laufen trotz Passöffnung weiter und sind noch lange nicht abgeschlossen. Dem Vernehmen nach habe sich die ANAS anfangs heftig gegen diese teure Sanierung gewehrt, es brauchte letztlich enormen politischen Druck aus Tolmezzo, Udine und Triest, um diese staatliche Behörde umzustimmen.

Weitere Felsstürze befürchtet

Wobei man sich schon vor der Öffnung sicher ist: Der nächste Felssturz und damit die nächste Sperre kommt bestimmt. Geologen wissen um die Instabilität der Felsformationen auf der Südseite des Kleinen Pal. Italien sehe mittlerweile die Bestandsstraße nicht mehr als tragfähige und nachhaltige Lösung an. Landesrätin Cristina Amirante, Vizepräsident Stefano Mazzolini und die Regierung in Triest haben sich als klares Bekenntnis für die Zukunft der Region für den Bau eines Scheiteltunnels ausgesprochen.

Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber dazu: „Seit dem Felssturz habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um für eine sichere, für Oberkärnten wichtige Plöcken-Verbindung zu kämpfen.“ Hinsichtlich der weiteren Vorgangsweise sei er in Abstimmung mit Friauls Landesrätin Amirante, zusätzlich habe es in Sachen Plöcken mehrere Gespräche mit Bundesminister Peter Hanke gegeben, wie auch Gespräche auf Brüsseler Ebene, um EU-Fördermöglichkeiten auszuloten. Eines sei nämlich klar. „Jede Lösung für den Plöckenpass benötigt eine Mitfinanzierung aus Rom, Wien und Brüssel“, sagt Gruber. Kärnten wird sich also zeitnah entscheiden müssen, die Lösung mit dem Scheiteltunnel eignet sich nicht für die lange Bank.

Der Plöckenpass ist bei Radfahrern wie Bikern beliebt © Kk

Die Italiener denken schon darüber hinaus. Laut Ingo Ortner vom Confinium „Grenzüberschreitende Bürgerinitiative“ wäre bereits für 2026/27 der Bau einer einfachen, nicht wintersicheren Tourismusstraße auf der Route der einstigen Römerstraße auf die Passhöhe geplant. Diese lokale Verbindung von Timau solle vorwiegend touristischen Zwecken der Region dienen, für die Errichtung seien sieben Millionen Euro veranschlagt.

Ob Scheiteltunnel oder nicht, die Uhr für die Aufgabe der Bestandsstraße - einst im faschistischen Italien unter Benito Mussolini ungeachtet der Warnungen von Straßenbauexperten aus militärstrategischen Überlegungen in die Felsen gesprengt – tickt schon laut. Italiens Interesse, weiterhin Millionen in ein Sanierungsfass ohne Boden zu stecken, ist offenbar am Nullpunkt angelangt. Gelingt es der Kärntner Politik nicht, im Schulterschluss mit Wien, Rom und Brüssel rasch die Weichen für das Scheiteltunnel-Projekt zu stellen, droht dieser geschichtsträchtigen Alpenüberquerung in absehbarer Zukunft das endgültige Aus.