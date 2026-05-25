Zwei wichtige Projekte sollen in der Gemeinde Weißensee umgesetzt werden – und dafür darf man sich über eine finanzielle Unterstützung freuen. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber überbrachte Förderzusagen für die Neugestaltung des Willkommensplatzes in Praditz sowie für die Sanierung der Sanitäranlagen im Bereich der Seewiese.

Der Platz in Praditz war schon länger als „Eingangstor und Willkommensplatz“ am Weißensee geplant. Durch die Neugestaltung soll dies nun in die Tat umgesetzt werden. „Der Willkommensplatz ist ein Ort der Begegnung sowie ein sichtbares Zeichen der Gastfreundschaft und ein attraktiver Treffpunkt für Gäste und Einheimische“, sagt Gruber. Die Kosten belaufen sich auf rund 220.000 Euro, das Land steuert 99.000 Euro bei.

Martin Gruber und Bürgermeisterin Karoline Turnschek beim Willkommensplatz in Praditz © Büro Gruber/Gamper

Saniert und barrierefrei

Weiters investiert die Gemeinde auch in die Verbesserung der bestehenden Infrastruktur im ganzjährig stark frequentierten Bereich der Seewiese. In den Wintermonaten locken die dortige Einstiegsstelle zur Natureisfläche, die zahlreichen Loipen, die Rodelmöglichkeiten, der Winterspazierweg und die Gastronomie viele Besucher von nah und fern an. Im Sommer sorgt zudem der barrierefreie Rundweg für eine hohe Frequenz. Die bereits vorhandene Sanitäranlage wurde saniert und zu einer barrierefreien Anlage umgestaltet. Die Kosten dafür liegen bei rund 170.000 Euro, wovon etwa 81.000 Euro das Land übernimmt.