Die Arbeitswelt verändert sich rasant und digitale Technologien, künstliche Intelligenz sowie neue Arbeitsformen stellen Fachkräfte vor immer neue Anforderungen. Genau hier setzt das internationale Projekt VET5.0 der FH Kärnten an. Ziel ist es, berufliche Bildung moderner, flexibler und leichter zugänglich zu machen und Menschen bestmöglich auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten.

Grundlage des Projekts ist der Ansatz „Education 5.0“: Dabei geht es darum, moderne Technologien mit einem praxisnahen Zugang zum Lernen zu verbinden. Neben digitalen Fähigkeiten stehen deshalb auch Kreativität, Teamarbeit und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen im Mittelpunkt.

Offizieller Projektauftakt in Villach

Am 19. Mai fiel an der FH Kärnten in Villach offiziell der Startschuss für das Projekt. Rund 50 Vertreterinnen und Vertreter der Partnerorganisationen aus verschiedenen europäischen Ländern kamen zur Auftaktveranstaltung zusammen, um die gemeinsame Zusammenarbeit einzuleiten.

Nach der Begrüßung durch FH-Geschäftsführer Martin Waiguny richtete Thomas Klinger, der Teil des Projekts ist, motivierende Worte an die Teilnehmenden: „Es ist ein großer Moment, schön, dass Sie alle da sind!“ Anschließend stellte Projektleiterin Ingrid Krumphals die Ziele und die Bedeutung von VET5.0 vor. Dabei machte sie deutlich, warum das Projekt als richtungsweisend für die Zukunft der Berufsbildung gilt. Besonders im Fokus stehen zukunftsorientierte Kompetenzen, die Menschen auf die digitale und grüne Transformation vorbereiten sollen.

Sechs Kompetenzzentren in Europa

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist der Aufbau von sechs sogenannten „Centres of Vocational Excellence“ in sechs europäischen Ländern. Gemeinsam bilden diese Einrichtungen ein eng vernetztes Kompetenznetzwerk für Berufsbildung. Ergänzt werden die Zentren durch eine übergeordnete „Excellence Academy“, die als europäische Plattform für Wissensaustausch und Zusammenarbeit fungiert.

Weiterbildung neu gedacht

Weiterbildung muss heute flexibler sein als früher. Lernen findet längst nicht mehr nur im Klassenzimmer statt – viele Menschen möchten sich unabhängig von Ort und Zeit weiterbilden. Genau hier setzt VET5.0 an: Das Projekt entwickelt moderne, modular aufgebaute Bildungsangebote, die sich besser mit Beruf, Familie und Alltag vereinbaren lassen.

VET5.0 baut auf sechs Säulen auf © KLZ/Alexandra Pöcher

Dabei richtet sich das Vorhaben an eine breite Zielgruppe. Jugendliche, Fachkräfte, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sowie Menschen mit geringeren Bildungschancen sollen gleichermaßen Zugang zu modernen Weiterbildungsformaten erhalten.

Zu den österreichischen Partnerorganisationen zählen unter anderem Philips Austria, bfi Kärnten, Babeg, 3s Unternehmensberatung und die HTL Wolfsberg © KLZ/Alexandra Pöcher

Die einzelnen Zentren orientieren sich dabei bewusst an regionalen Bedürfnissen und arbeiten eng mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zusammen. Dadurch sollen Bildungsangebote entstehen, die sowohl international vernetzt als auch regional relevant sind. „Mit VET5.0 schaffen wir ein europaweites Netzwerk, das Berufsbildung neu denkt“, so Krumphals.