Der schönste Moment im Leben einer Mutter ist die Geburt des eigenen Kindes. Und als Hebamme darf man diesen kostbarsten aller Momente immer und immer wieder erleben. Als Würdigung und Anerkennung ihrer Arbeit zählt der 5. Mai international als Welthebammentag. Und mit diesem Tag als Anlass wird es Zeit, eine Hebamme aus dem Bezirk vorzustellen, die täglich Großartiges leistet: Laura Müller.

Die 22-Jährige wurde in St. Salvator bei Friesach geboren und merkte schon sehr früh, welchen Weg sie eines Tages einschlagen möchte. Ihre Tante ist nämlich ebenso Hebamme und bei der Geburt ihres Bruders wurde in der damals fünfjährigen Laura die Leidenschaft geweckt. „Schon damals habe ich komische Fragen gestellt und auch festgestellt, dass es nicht der Storch ist, der die Kinder bringt“, sagt Müller und ergänzt: „In der Volksschule habe ich bereits Hebamme als Traumberuf genannt. Es gab keinen Plan B.“ Deswegen begann sie 2023 mit der Bachelorausbildung an der Fachhochschule (FH) Kärnten.

Am anderen Ende der Welt

Der Standort der FH ist in Klagenfurt. Müller allerdings ist gut 10.000 Kilometer entfernt am anderen Ende der Welt. In der Stadt Tabuk City auf den Philippinen absolviert sie ein siebenwöchiges Auslandspraktikum im Zuge ihrer Ausbildung. Tätig ist sie dort in einem Geburtshaus – ganz ohne Ärzte. Besonders auffallend sind die teils archaischen Methoden. „Ich finde, es gibt einiges an Handwerk, das bei uns vergessen wird. Deswegen bin ich in ein Entwicklungsland gegangen. Hier kann man viel lernen, vieles mit den Händen ertasten – bei uns zu Hause wird sofort medizinisch eingegriffen.“ Drei Geburten hat sie auf den Philippinen bereits begleitet, zugesehen hat sie bei zehn. In Österreich hingegen hat sie schon über 40 Geburten betreut.

Momentan begleitet Müller Geburten auf den Philippinen © Müller

„Bei uns ist generell alles schneller. Auf den Philippinen haben die Frauen mehr Zeit und eine höhere Schmerztoleranz“, fiel Müller auf. Neben den Philippinen absolvierte Müller auch in der Heimat Praktika. Generell sei die Ausbildung auf der FH sehr praxisorienteiert. „Es ist ja auch ein praktischer Beruf.“ Besonders die „Skill-Prüfungen“ gefallen der angehenden Hebamme sehr. „Hier wird zum Beispiel praxisorientiert eine komplette Geburt simuliert.“ Müller befindet sich bereits in der finalen Phase ihrer Ausbildung. Ab Sommer würde sie gerne in einem Krankenhaus – wie etwa in Klagenfurt oder in St. Veit – anfangen.

Die größte Herausforderung im Hebammenberuf sieht die 22-Jährige darin, dass jeder Tag anders ist und man vorher nie weiß, was einen erwartet. „Man muss sehr anpassungsfähig sein. Jede Frau ist anders und jede Geburt ist einzigartig. Außerdem darf man keinen schlechten Tag haben, denn es ist ein ganz besonderer Tag im Leben der Familie.“

Der heurige Welthebammentag steht unter dem Motto: „Eine Million Hebammen mehr“. Dadurch soll auf das weltweite Defizit von knapp einer Million Hebammen hingewiesen werden.