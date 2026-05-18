St. Andrä war vor 1989 der Ausgangspunkt, dort legte die Kelag Energie & Wärme den Grundstein für ihr Fernwärmenetz. 37 Jahre später meldet die Kelag Energie & Wärme ihren 1000. Leitungstrassen-Kilometer. Gebaut ebenfalls im Lavanttal. Dazwischen liegt ein ungewöhnlich erfolgreicher Expansionskurs made in Kärnten, gesteuert von Villach aus.

Als Nummer 2 auf dem österreichischen Fernwärmemarkt betreibt die Kelag Energie & Wärme 89 Fernwärmenetze in ganz Österreich – von Vorarlberg bis ins Burgenland - mit 900 Heizzentralen. Auf der Basis von industrieller Abwärme und Biomasse sind die Kärntner österreichweit die Nummer eins.

Chef-Trio der Kelag Energie & Wärme: Adolf Melcher, Andrea Domberger, Christoph Herzeg © Kew

„Die Zeit schreit danach“

Geschäftsführer Adolf Melcher ist fast von Beginn an dabei, er startete 1990 „bei Kilometer fünf“, meint er schmunzelnd. Bei 1000 Kilometern sei noch lange nicht Schluss: Noch heuer geht ein Leitungsnetz von rund 13 Kilometern Länge in Lustenau in Betrieb, sechs neue Kilometer steuert die neue Fernwärmetransportleitung zwischen St. Andrä und Wolfsberg bei. Ausgebaut wird bald auch in Villach, Spittal (Kärntnermilch) sowie in Pinkafeld. 40 bis 50 Kilometer kommen so heuer noch dazu, in Normaljahren sind es 30 bis 40, sagt Melcher.

Der Anteil erneuerbarer Energien in den Fernwärmenetzen der Kelag liege bei über 90 Prozent. „Die Zeit schreit danach“, sagt Melcher. „Fossile Energie ist nie sicher. Wir haben daher schon vor 30 bis 40 Jahren begonnen, neue Auswege zu suchen.“ Er lobt den Weitblick der Kärntner Politik: „Wir hatten immer Rückenwind von der Politik und wurden zum österreichweiten Vorreiter.“