Bei der Hauptversammlung der Kelag am 8. Mai wird nicht nur die Dividende von 175 Millionen Euro für die Aktionäre beschlossen, sondern auch eine Änderung der Satzung des Energieversorgers. Grund dafür ist laut Kelag das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG). Weil die Kelag mehrheitlich im Eigentum von Gebietskörperschaften steht, hat sie gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen als eines ihrer vorrangigen Unternehmensziele zu verankern. Ein zentraler Punkt ist dabei „die Gewährleistung einer wirtschaftlichen, sicheren, leistbaren und ökologisch nachhaltigen Energieversorgung.“ Das ElWG wurde im Vorjahr mit den Stimmen der Regierungsparteien und der Grünen beschlossen.

„Endlich leistbarer Strom“

Ausgerechnet die Freiheitlichen, die die Satzungsänderung der Kelag als „Riesenerfolg“ für die FPÖ verkaufen, haben das ElWG als „Mogelpackung“ abgelehnt. Dennoch reklamiert man die Satzungsänderung für sich und nimmt auf einen blauen Antrag zur Sicherstellung leistbarer Strompreise durch Anpassung der Kelag-Satzungen Bezug. Dieser wurde einstimmig im Finanzausschuss des Landtages beschlossen. Die FPÖ forderte bereits mehrfach Satzungsänderungen der Kelag für einen günstigeren Strompreis, 100 Millionen Gewinn hält FPÖ-Chef Erwin Angerer für ausreichend (2025 waren es 350 Millionen Euro). Durch die geänderte Satzung sei nun „sichergestellt“, so die FPÖ, dass die Kelag „verpflichtet wird, den Bürgern und der Wirtschaft endlich leistbaren Strom zur Verfügung zu stellen“

„Ausschließlich aufgrund gesetzlicher Vorgaben“

Einem Faktencheck halten die Behauptungen nicht stand. Zwar verwies der Bundesrechnungshof 2025 darauf, dass solche Grundsätze in den Kelag-Statuten fehlten. Doch seit Jänner 2026 gilt mit dem ElWG eben ein neues Gesetz für den Strommarkt. Die Kelag betont daher, dass die geplanten Satzungsänderungen „in keinerlei Zusammenhang mit politischem Druck seitens Kärntner Parteien“ stehen würden. Aber auch nicht mit dem Bericht des Bundesrechnungshofs. Tatsächlich erfolgten diese „ausschließlich aufgrund der zwingenden bundesgesetzlichen Vorgaben des neuen ElWG“.

Satzungsänderungen werden zudem in der Hauptversammlung der Kelag beschlossen und nicht im Finanzausschuss des Landes, das nur eine Minderheitsbeteiligung an der Kelag hält. Die Kelag ist auch keineswegs der einzige Energieversorger, der seine Satzungen an das neue ElWG anpassen muss. Tatsächlich werden dies rund 100 Energieunternehmen in ganz Österreich tun oder haben es schon getan. Darunter auch die Energie Steiermark am Montag. E-Control-Vorstand Alfons Haber bestätigt dies auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Die wesentliche Frage lautet nun: Wird Strom nun tatsächlich „leistbarer“? Wie zu befürchten, ist der Begriff höchst unscharf. Haber erklärt auf Nachfrage, dass der Begriff der Leistbarkeit von Strom vom Gesetzgeber „nicht näher definiert“ worden sei. Leider, möchte man sagen.