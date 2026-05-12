Trotz jüngster Niederschläge bleibt die Wasserführung in Kärntner Flüssen extrem niedrig. Das wirkt sich auch nachteilig auf die Stromproduktion aus: Die Stromerzeugung aus den Laufkraftwerken der Kelag liegt derzeit bei nur etwa 60 Prozent gegenüber Normaljahren. Das meldet der Kärntner Landesenergieversorger auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Grund sind die lange Zeit ausbleibenden Niederschläge und die geringe Schneelage in den Bergen. Die bisherigen Tageswerte im Mai liegen sogar bei nur rund 50 Prozent.

Vergleichbare Phasen mit ähnlich niedriger Wasserführung gab es in den Jahren 1973, 1996 und 2002. „Dennoch konnte die Kelag auch in diesen Jahren bis zum Jahresende eine Wasserführung von rund 89 Prozent oder höher erreichen“, so die Kelag-Sprecherin.

Speicher: Füllstände im Normbereich

Die Füllstände der Speicher befinden sich hingegen derzeit mit rund 70 Prozent „im üblichen Bereich“. Die Erzeugung bei Speicherkraftwerken orientiere sich am Bedarf der Kundinnen und Kunden sowie an den Marktgegebenheiten. Stromüberschüsse werden gespeichert und bei Bedarf zur Deckung des Strombedarfs eingesetzt. Die Versorgungssicherheit sei, so die Kelag-Sprecherin, gewährleistet, „durch eigene Speicherkraftwerke und Zukäufe auf dem Energiemarkt“.

Eine Bewertung der finanziellen Auswirkungen der Trockenheit auf das Ergebnis sei derzeit „nicht seriös möglich, da die Entwicklung stark von den wetterbedingten Zuflüssen abhängt und entsprechend schwanken kann“, heißt es seitens der Kelag.

Dort geht man von einer Normalisierung der Wasserführung in der zweiten Jahreshälfte aus. Die Niederschläge in dieser Woche werden die Situation „voraussichtlich leicht verbessern“.