Es knistert im Lienzer Talboden. „Schuld“ sind zwei Megaprojekte der Austrian Power Grid (APG). So sorgt seit Monaten der laut APG dringend nötige Neubau der bestehenden 220-kV-Leitung von Lienz gen Italien für Diskussionen. Stein des Anstoßes ist die vom Land Tirol grundsätzlich genehmigte Neutrassierung im Bereich Tristach bis Leisach sowie rund um Obertilliach – die Kleine Zeitung hatte mehrfach berichtet. Inzwischen hat sich eine breite Allianz von Naturschützern, Touristikern, Sachgutachtern und Politikern formiert, die etwa die „Verschandelung des Landschaftsbilds“ anprangert. Über den Verein „Osttirol Natur“ wurde Einspruch eingelegt und eine Erdverkabelung gefordert. Schnell beigeben werden die Trassengegner kaum: „Wir kämpfen bis zum letzten Tag. Wenn es nötig ist bis zum europäischen Gerichtshof“, verkündete Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbands Osttirol.

Nun rückt auch die per se noch gewaltigere Errichtung einer 380-kV-Leitung in den Fokus. Hier geht es um den „Ringschluss“ des österreichweiten APG-Hochspannungsnetzes von Obersielach in Kärnten nach Lienz. 190 Kilometer wird die Leitung messen, bis zu 600 Masten mit bis zu 90 Metern Höhe müssen errichtet werden. „Die neue Verbindung ist wesentlich, um die sichere Stromversorgung in Kärnten und Osttirol beziehungsweise ganz Österreich zu gewährleisten. Sie spielt eine zentrale Rolle für das Gelingen der versorgungssicheren Energiewende und für die Dekarbonisierung“, heißt es in der APG-Projektbeschreibung.

Die Grobtrassierung der Freileitung wurde im Herbst 2024 vorgestellt. Seitdem läuft die Feinplanung, die Ende 2026 abgeschlossen sein soll. 36 Gemeinden sind tangiert, davon vier in Osttirol: Nikolsdorf, Dölsach, Nußdorf-Debant und Lienz. Quasi als Halbzeitbilanz veröffentlichte die APG eine Karte, auf der 26 der Gemeinden mit einer grünen Ampel versehen waren: als Kennzeichnung, dass eine abgestimmte Trassenführung vorliegt. Zur Verwunderung einiger Gemeinden. So sagte der Bürgermeister von Greifenburg, Josef Brandner, zur Kleinen Zeitung: „Greifenburg ist nicht grün, Greifenburg ist dunkelrot.“

Keine fixe Zustimmung aus Nikolsdorf

Auch auf Osttiroler Seite sorgt das Vorpreschen der APG für Stirnrunzeln. Georg Rainer, Bürgermeister von Nikolsdorf: „Anhand der Medienberichte war ich selbst überrascht, dass schon alles klar sei. Ich sehe dies als Marketingstrategie.“ Rainer präzisiert, dass es keinen Beschluss des Gemeinderates zur 380 kV gäbe. In den vergangenen Wochen hätten aber Gespräche der APG mit den Grundbesitzern stattgefunden. „Dabei wurden Änderungswünsche aufgenommen.“ Die Grundbesitzer hätten zudem zugestimmt, dass die APG Erhebungen, Kartierungen oder geologische Untersuchungen durchführt, zudem die Wegenutzung zu diesem Zweck abgenickt. Aber: „Erklärungen oder eine fixe Zustimmung zum Bau der 380-kV-Leitung gibt es noch von keinem“, so der Bürgermeister, der selbst betroffener Grundbesitzer ist.

Nußdorf-Debant: „definitiv keine Einigung“

In Nußdorf-Debant stellt man klar, dass man längst nicht „grün“ sei: „Zwischen der Marktgemeinde und der APG gibt es derzeit definitiv keine Einigung auf eine Trasse“, betont Bürgermeister Andreas Pfurner. Am 13. April hätten APG und Kelag (deren 110-kV-Leitung wird teils auf den neuen Masten mitgeführt) erstmals eine Trassenvariante vorgestellt. Pfurner: „Dabei wurde von unserer Seite klar kommuniziert, dass wir konkretere Unterlagen zur geplanten Trasse brauchen und dass von unserer Seite erst dann über eine mögliche Zustimmung oder auch Ablehnung entschieden werden kann.“ Diese Unterlagen seien von der APG zugesagt worden und „sollen in zwei bis drei Monaten vorliegen.“

Lienz sagt kategorisch „Nein“

Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) kritisiert das scheibchenweise Vorgehen der APG ebenfalls: „Sie ziehen von Gemeinde zu Gemeinde und geben sich kommunikativ. In Wahrheit redet die APG viel, sagt aber nichts.“ Die Bezirkshauptstadt ist von der Trasse quasi unberührt, beherbergt jedoch das Umspannwerk für die 380-kV- und die 220-kV-Leitung. Entsprechend baut die Vizepräsidentin des Tiroler Landtags Druck auf: „Bevor die APG bei der 220-kV-Leitung hinsichtlich einer Erdverkabelung nicht gesprächsbereit ist, gibt es von der Stadtgemeinde Lienz ein kategorisches ‚Nein‘ – auch zur 380 kV.“

Positive Signale aus Dölsach

Ein besseres Auskommen mit dem Projektbetreiber scheint die Gemeinde Dölsach zu haben. Dort hatte der Gemeinderat im Dezember 2025 eine alternative Trassenführung gefordert. „Die APG ist im Wesentlichen auf die mit den Grundeigentümern abgestimmte Variante im Bereich der KG Görtschach-Gödnach eingegangen und hat die Trassenpläne abgeändert“, erklärt Bürgermeister Martin Mayerl (ÖVP). Wesentliche Forderungen der Gemeinde waren laut Mayerl ein größerer Abstand zum Siedlungsgebiet und die Vermeidung von Mastenstandorten in landwirtschaftlichen Ackerflächen. „Die APG hat die Forderungen zum größten Teil erfüllt.“

APG: „Da können wir nicht viel tun“

Und die APG ? Projektleiter Wolfgang Hafner hob im Gespräch mit der Kleinen Zeitung die Bedeutung des Umspannwerks in Lienz als „ganz wesentlichen Netzknoten im Übertragungsnetz“ hervor. Dass die vier Osttiroler Gemeinden auf „grün“ stehen, begründete Hafner damit, dass es bei der Trassenführung kaum Spielraum gäbe: „Die Siedlungsstruktur, die Topografie, das Drautal – das gibt uns eigentlich die Trasse vor. Da können wir nicht viel tun.“

Wolfgang Hafner leitet das 380-kV-Hochspannungsprojekt. 70 Prozent der Kosten von rund zwei bis drei Milliarden Euro wird die APG stemmen © Andre Schmidt

Was bringt die Entschädigungszahlung?

Die in Aussicht gestellten Entschädigungszahlungen an die Gemeinden von 98.000 Euro pro Kilometer sieht man indes in Osttirol eher als „Zuckerl“, so Georg Rainer, dessen Gemeinde immerhin mit fast fünf Kilometern dabei wäre. Martin Mayerl verweist darauf, dass der sogenannte Energiewendebeitrag noch nicht Gesetz sei und im Parlament dafür eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Fließt das Geld – auch in Dölsach sind es rund fünf Kilometer – will man es namensgerecht nutzen. Mayerl: „Ich könnte mir vorstellen, diese Entschädigung für den Ausbau erneuerbarer Energie beziehungsweise in die Energieunabhängigkeit zu investieren.“