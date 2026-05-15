Es ist eine stolze Zahl – in dem großflächigen Land Schweden stehen etwa 9000 Ladestationen für Elektromobilität zur Verfügung. Doch eine andere Ziffer sorgt gerade für Sorgenfalten – die Einrichtungen stehen zu 92 Prozent täglich ungenutzt aufgrund mangelnder Kunden. Und wenn sich dies nicht bald bessert, so droht der Abbau der Anlagen wegen mangelnder Rentabilität. Und dies zu Zeiten, in denen die Tankstellenpreise nach oben schnellen. „Dank“ der Krise um die Straße von Hormuz.

Fossile Brennstoffe noch bis 2022 bevorzugt

„Die Regierung wird nun alles dafür tun, den Preis für Benzin und Diesel zu senken“, meinte 2022 die frischgebackene Energie- und Wirtschaftsministerin Ebba Busch gut gestimmt. Die Parteien der Mitte-Rechtsregierung hatten im Wahlkampf versprochen, die Klimamaßnahmen der vorigen sozialdemokratischen und grünen Regierung zurückzunehmen und setzten dies auch um. Druck hatte es zuvor auch auf der Straße gegeben, wie durch die Bewegung „Benzinaufruhr“ – aufgebrachte Bewohner auf dem Land, die vom Auto abhängig sind, beschwerten sich lautstark über den fiskalisch zu stark belasteten Kraftstoff: Mehrwertsteuer, CO₂-Steuer sowie eine Energiesteuer sorgten beim Tanken zwischen 2014 und 2022 für viel Wut.

Zorn verspürt heute die Lobby der Elektromobilität, wie etwa „Elbil Sverige“, eine Organisation der Besitzer von Elektroautos: „Der größte Fehler war, dass die Regierung die Steuern für Diesel und Benzin drastisch gesenkt hat und die Steuern für die Elektromobilität erhöht hat", so deren Sprecher Magnus Johansson auf Anfrage. Zu einer Steuersenkung kam es auch im vergangenen März als Reaktion auf die Iran-Krise.

Zudem kappte die Regierung unter Ulf Kristersson als eine der ersten Amtshandlungen den „Klimabonus“, eine Auszahlung an die Käufer eines mit einem Akku betriebenen Pkw. Zwar wurde ein Klimabonus für geringverdienende E-Auto-Käufer im März wieder eingeführt, dieser wird jedoch vor allem von EU-Mitteln getragen.

Als Resultat stagnierte der Kauf von Elektroautos. Seit drei Jahren machen diese Fahrzeuge rund 36 Prozent der Neuanmeldungen aus. Und somit gibt es zu wenige Kunden für die vielen neuen Ladestationen. Zudem verweist das öffentlich-rechtliche Fernsehen darauf, dass der Kohlendioxid-Ausstoß in Schweden zwischen 2023 und 2024 um insgesamt über drei Millionen Tonnen gestiegen sei.

Ganz andere Situation in Nachbarländern

In den umliegenden Ländern ist eine ganz andere Tendenz zu verzeichnen: In Dänemark lag die Zahl der Neuanmeldungen von Elektroautos zuletzt bei 68 Prozent, in Norwegen gar bei 96 Prozent. Dabei beheimatet Schweden mit Volvo einen Autohersteller, der Elektroautos fertigt. Der Konzern setzte ein Zeichen, indem er jüngst das erste in Schweden hergestellte Elektromobil vom Band im Werk bei Göteborg fuhr. Auf dem Beifahrersitz des EX60: Wirtschaftsministerin Ebba Busch. Dahinter fuhr Magdalena Andersson, Chefin der Sozialdemokraten. Sie würde gerne bei den Wahlen im Herbst ihr Regierungsamt zurückbekommen.

Andersson sieht in dem Modell eine Rettung von Volvo und von Schweden, um der Konkurrenz Paroli zu bieten und um die Emissionen zu reduzieren. Somit ist E-Mobilität längst Teil des Wahlkampfs. Sollten die Betreiber der Ladestationen aufgeben, müssten mit Staatsgeldern neue aufgebaut werden, um EU-Vorgaben zu entsprechen.