Was man alles aus einem Schuppen in Hamburg machen kann. Vor allem, wenn die Adresse Schuppen 52 heißt. Eine riesige Halle, 6000 Quadratmeter groß, direkt am Wasser, das Hamburger Stadtpanorama im Blickfeld.

Geht man in die Halle, betritt man eine eigene, kleine Stadt, mit Papphäusern. Volkswagen hat im Schuppen eine kleine, virtuelle Stadt stilisiert, und in diesen Häusern stehen Weltpremieren, die so noch niemand gesehen hat.

Die ganze, unmittelbare elektrische Zukunft des Volkswagen-Konzerns hat sich hier versammelt. Es ist ein schönes Bild. Die alten Hamburger Docks, denen hier neues Leben eingehaucht wurde, stehen dafür, wie eine Stadt ihre alten Wurzeln neu beleben kann. Ein Bild, das auch für den ID. Polo gilt.

Erwin Gabardi, promovierter Wirtschaftsingenieur und

Wirtschaftswissenschaftler, mit McKinsey- und Volkswagen-China-Vergangenheit (Vorstandsvorsitzender Volkswagen Anhui in Hefei), steht jetzt bei einem Auto, das die Zukunft des größten europäischen Herstellers so verkörpert wie aktuell kein anderes Fahrzeug. Der ID. Polo, elektrisch, aber genetisch aufgrund von vielen Details und der Linienführung als echter Volkswagen wiederzuerkennen (siehe klassische VW-C-Säule). Das Auto bringt vertraute Linien und neueste Technik in den Konzern.

Seit 2025 ist Erwin Gabardi – gebürtiger Steirer übrigens – Leiter Produktmanagement und -strategie für die Marke Volkswagen sowie der Brand-Group-Core bei der Volkswagen AG in Wolfsburg. Er ist damit für das weltweite Produktportfolio der Marke Volkswagen und der Brand Group Core (VW, Skoda, Cupra, Seat) verantwortlich. Der ID. Polo ist auch sein Kind.

Das bedeutet der freundliche ID. Polo für Volkswagen

Für die Marke Volkswagen sind es gerade keine einfachen Zeiten, weil die Doppelbotschaften der Marke am Markt nachhallen. Auf der einen Seite in Österreich und Europa Verkaufsrekorde, auch bei der E-Mobilität, der Laden brummt – auf der anderen Seite stehen die bröckelnden Märkte in China und in den USA, sowie Personalabbauprogramme und Werke, die in Frage gestellt werden.

Und jetzt steht da ein Polo, elektrisch, der erste 25.500-Euro-Stromer aus

Wolfsburg. Das Gesicht haben sie als „Friendly-Face“ geframed. Herr Gabardi, kann Volkswagen also wieder lächeln? „Ich glaube, Volkswagen hat allen Grund wieder zu lächeln. Dieses Friendly Face wird sich bei den kommenden Fahrzeugen die wir jetzt lancieren, durchziehen“, sagt Gabardi. Es nennt sich „Pure, Positive Design“ (reines, positives Design). Wir sagen, freundliche Grinsekatze.

„Es geht darum, das Auto nicht von einem technischen Anforderungskatalog her aufzustellen, sondern wir denken das Auto vom Kunden ausgehend“, fährt der Strategiespezialist fort. Jetzt fallen Worte wie Kundengruppen, und was im Alltagsleben von einem Auto gebraucht wird. Der Volkswagen, in seinem Urformat gedacht, als Alltagsgegenstand. Mit einfacher, klarer Bedienung, darauf liegt der Fokus, und schon sitzen wir im Auto, das sich von technischen Spielereien der ersten ID-Generation klar distanziert – wie von den Slidern. Es gibt wieder Knöpfe und Tasten.

Was Volkswagen mit dem ID. Polo wieder gefunden hat

Gabardi sagt ganz offen: „Dinge, die wir verloren haben, haben wir wieder zurückgeführt. Es war einfach zu kompliziert in der Bedienung. Das hat uns im Prinzip geleitet, auch im Fahrzeugdesign und auch bei dem, was wir im Auto haben wollten - und was wir weglassen wollten. Wir haben eine Schalterleiste unter dem mittleren Display, alles sehr intuitiv und klar und wieder vier Fensterheber.“ Die Technik macht, was sie tun muss, sie funktioniert. Vom digitalen Fahrzeugschlüssel bis zum „Connected Travel Assist“ mit automatischer Ampelerkennung.

Das Kürzel ID schreckt im Polo nicht mehr, es steht nur noch für E-Mobilität.

Die wichtigsten technischen Eckdaten des ID. Polo: 4053 mm lang, 1816 mm breit und 1530 mm hoch; der Radstand beträgt 2600 mm – der Verbrenner-Polo liegt bei 4074 mm (Länge), 1751 mm (Breite), 1451 mm (Höhe) und 2552 mm (Radstand).

Beim E-Antrieb schaut‘s so aus: Batteriegrößen (netto) 37 kWh und 52 kWh, 85 kW Leistung (116 PS) und 99 kW (135 PS) sind für die kleinere Batterie reserviert, für die größere 155 kW (211 PS). Die Ladeleistungen DC (max.) sind mit 90 kW (mit 37 kWh) und 105 kW (mit 52 kWh) Höchstgeschwindigkeit – das könnte mehr sein. Zwei Zellchemien (Lithium-Ferrophosphat-Akku bzw. Nickel-Mangan-Kobalt-Akku) und die Konzern-Einheitszelle arbeiten im neuen ID. Polo, die Reichweiten bewegen sich zwischen 329 und 455 Kilometern. Der ID. Polo GTI mit 166 kW (226 PS) wartet bis 2027.

Die geheime Zutat im ID. Polo

Es ist diese nette Verspieltheit, die den ID. Polo sympathisch macht. Röhrenfernseher-Optik am Display, Kassetten-Optik, wenn die Musi spielt, und gleichzeitig der schnörkellose Zugang zur Technologie. „Der VW-Kunde will ja nicht jeden Schnickschack. Das ist, was wir in diesem Auto auch zeigen“, sagt Gabardi. Und was hat es mit der geheimen Zutat der so genannten Secret Sauce, auf sich? „Das kann man nicht beschreiben, das muss man sehen“, sagt er und öffnet die Heckklappe (Kofferraum 435 l) und dann die Luke, zum zweiten Kofferraum. Zwei Kisten könnten hier Platz finden, übrigens.