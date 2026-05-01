60 Jahre Porsche Bank: In über einem Dutzend Länder ist man tätig, von Chile, Kolumbien bis zum Balkan und Österreich. Die Hauptgeschäftsfelder sind Finanzierung, Versicherungen, Flottenmanagement, Bankdienstleistungen, Autovermietung sowie New Mobility (Car-Sharing, Abo etc.).

Also Tätigkeiten, die weit über den klassischen Bankbegriff hinausgehen. Man ist schlicht und ergreifend der größte Autofinanzierer Österreichs und sitzt auf einem Datenschatz – das sind die wichtigsten und interessantesten Erkenntnisse zu brisanten Themen: Hannes Maurer, CEO Porsche Bank und Alexander Nekolar, CFO Porsche Bank, standen Rede und Antwort zu den Themen ...

Leasen statt Besitzen. Darüber sind sich beide einig: Der Besitz eines Autos tritt langsam, aber kontinuierlich in den Hintergrund. Es gehe zunehmend um den Nutzergedanken, hier habe ein Sinneswandel eingesetzt.

Steigende Finanzierungszahlen. Offiziell heißt es: „Mehr als jedes zweite Volkswagen-Konzernfahrzeug wird über Porsche Bank finanziert.“ 2024 sei dieser Wert noch bei 49% gelegen. Und „Seit 2010 stieg der Vertragsbestand von 281.880 auf 478.577 Finanzierungsverträge im Jahr 2025.“

Boom bei der Finanzierung der E-Mobilität. Im Jahr 2025 sind 13.096 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) von der Porsche Bank finanziert worden 2024 waren es noch 7.070 Stück. Die E-Mobilität gilt als Treiber der Finanzierungswelle. 80 Prozent der E-Autos werden finanziert, samt stark steigender Leasingzahlen. Hintergrund? Viele wollen dem Risiko der neuen Technologie über Leasingverträge ausweichen – Stichwort Restwerte. Die Porsche Bank habe anfangs mit einer Technologie, die in immer kürzer werdenden Zyklen immer besser wird, Lehrgeld zahlen müssen – jetzt punktet man, indem man die Restwerte gut im Griff habe – und garantieren könne. Ist Leasing das erste Produkt, dann ist die Kreditnachfrage rückläufig.

Steuer-Schock. Bei der Privatnutzung von Firmenautos soll die steuerliche Begünstigung von E-Autos wegfallen – damit geht ein wichtiges Lockmittel für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Umstieg verloren. Für die beiden Porsche-Bank-Chefs ist das kein Grund dafür, dass der E-Auto-Boom abreißen könnte: Zwar sei gerade der Steuervorteil im Flottenbereich ein Treiber der E-Mobilität gewesen. Aber rechnet man alles durch, bleibe das E-Auto im Vergleich zum Verbrenner über die Jahre und mit allen Kosten gerechnet immer noch die günstigere Variante. „Das wird das E-Auto nicht bremsen“, sagen die beiden.

Geschäftsmodell Carsharing. In Wien sei man stark vertreten (104 Standorte, 97.000 App-User, 25 Prozent Auslastung, rein elektrische Flotte, 6000 Trips pro Monat), in losen Gesprächen/Verhandlungen stehe man auch mit Graz und Salzburg. Aber ohne den Support der Stadt Wien (Parkraum etc.) wäre eine betriebswirtschaftliche Umsetzung nicht möglich.

Beschlagnahme von Leasing-Fahrzeugen bei Geschwindigkeitsübertretungen. Man verstehe die Intention, die dahintersteht – aber man strebe eine andere Lösung an. Der aktuelle Vorschlag sei in der Realität nicht lebbar.

Die Auto-Abo-Prognosen. Vor ein paar Jahren wurde noch vorhergesagt, dass das Autoabo den Besitz und das Leasing ablösen werden – davon könne heute keine Rede mehr sein. Es sei eine Alternative, die mit 1000 Abo-Fahrzeugen zum Geschäft gehöre – aber sie werde nicht den Rest ablösen.