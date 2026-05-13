Die Folgen des Irankrieges sind an den Zapfsäulen spürbar und wirken sich auch auf den Automarkt aus. Die Folge: Noch nie war der Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen in Österreich so hoch wie im April 2026. Insgesamt wurden in diesem Monat 27.509 Pkw neu zum Verkehr zugelassen. Es sind zehn Prozent mehr als im April 2025. Jeder dritte Pkw war mit einem konventionellen Antrieb ausgestattet. Konkret waren es 6368 Benziner – ein Minus von 4,7 Prozent. Und 2655 Diesel-Pkw – ein Minus von sechs Prozent.

. . . und ein neues Wasserstoffauto

Autos mit alternativen Antriebssystemen kamen auf einen Anteil von 67,2 Prozent. Das bedeutet konkret: 7122 E-Autos wurden neu zugelassen – ein Plus von 25 (!) Prozent gegenüber April 2025 und ein Anteil von fast 26 Prozent an den gesamten Pkw-Neuzulassungen. Bis auf die Komma-Nachstelle genau lag der Elektro-Anteil bei 25,9 Prozent. So hoch wie nie zuvor.

Des weiteren wurden 10.116 Benzin-Hybride neu zugelassen – ein Plus von 21 Prozent. 1247 Diesel-Hybride wurden neu zugelassen – ein Minus von sechs Prozent. Außerdem wurde ein (einziges) Auto mit Wasserstoffantrieb neu zugelassen.

E-Auto-Anteil nach Bundesländern im April 2026 © Statistik Austria

„Elektrische“ Vorlieben der Bundesländer

Im Bundesländer-Überblick zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Am höchsten ist der E-Auto-Anteil (im April 2026) in Oberösterreich: mit 35 Prozent, gefolgt von Salzburg mit 29 Prozent, gefolgt vom Burgenland mit 27 Prozent. Am geringsten ist der Anteil in der Steiermark mit 21,9 Prozent und Kärnten mit 21,6 Prozent.

Die E-Auto-Neuzulassungen dürften aber ein All-Time-High darstellen, denn wie berichtet soll die steuerliche Begünstigung bei der Privatnutzung von E-Autos als Firmenwagen fallen. Details sind noch nicht bekannt. Jedenfalls soll die Maßnahme 160 Millionen Euro ab dem Jahr 2028 fürs Budget bringen.