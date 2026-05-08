Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche zieht bei der Batteriezellentochter Cellforce und anderen Randgeschäften die Reißleine und streicht rund 500 Arbeitsplätze in Deutschland und Kroatien. Für Cellforce gebe es im Rahmen der strategischen Neuausrichtung mit einer technologieoffenen Antriebsstrategie keine tragfähige Perspektive mehr, teilte Porsche am Freitag mit. Die Geschäftsleitung werde mit dem Betriebsrat die Schließung der Firma mit rund 50 Mitarbeitern besprechen.

Cellforce sollte ursprünglich eine Batteriezellfabrik mit einem Produktionsvolumen von etwa einer Gigawattstunde pro Jahr bauen. Doch die Pläne wurden schon im Sommer 2025 eingedampft, die Fabrik gestrichen. Stattdessen sollte sich Cellforce auf die Entwicklung konzentrieren. Porsche reagiert damit auf das schwächelnde Geschäft mit Elektro-Sportwagen, das sich nicht so rasch entwickelt wie ursprünglich vorhergesagt.

Geschäft mit E-Bikes wird eingestellt

Auch das Geschäft mit E-Bikes wird eingestellt. In Ottobrunn und Zagreb verlieren rund 350 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Die Porsche eBike Performance wurde dem Unternehmen zufolge gegründet, um leistungsstarke E-Bike-Antriebssysteme zu entwickeln und weltweit zu vermarkten. Weitere 90 Arbeitsplätze fallen bei der Software-Tochter Cetitec in Pforzheim und Kroatien weg. Das Unternehmen entwickelte eigentlich spezialisierte Software für Datenkommunikation. Inzwischen habe sich aber auch hier das Marktumfeld verändert und Entwicklungsumfänge seien verlagert worden, hieß es.