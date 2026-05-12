Von Jänner bis April wurden 104.744 Pkw neu zugelassen: ein Plus von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. „Der Zuwachs geht vor allem auf E-Autos und Hybrid-Autos zurück“, sagt Manuela Lenk, Generaldirektorin der Statistik Austria. Von den genannten Neuzulassungen haben 67.561 einen alternativen Antrieb – ein Anteil von 64 Prozent. Das wiederum sind um 27 Prozent mehr als in den ersten vier Monaten des Vorjahres.

Bei den konventionell betriebenen Pkw wurden mehr Neuzulassungen von Benzin-Pkw und weniger Diesel-Pkw verzeichnet. Die wichtigste Marke ist VW mit einem Anteil von 14 Prozent vor Skoda (elf Prozent), Audi (sieben Prozent) und BMW (sechs Prozent).

Die Top-Ten-Marken

Den stärksten prozentualen Zuwachs aller Top-Ten-Marken verzeichnete in den ersten vier Monaten 2026 die chinesische Automarke BYD mit einem Anteil von fast 70 Prozent. Auch die Pkw-Neuzulassungen bei Seat und Skoda, Mercedes, VW und Audi stiegen im Vergleich zu Jänner bis April 2025. Rückläufig entwickelten sich die Neuzulassungen bei BMW, Toyota, Dacia und Cupra.

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt wurden mehr Lkw Klasse N1, Sattelzugfahrzeuge sowie land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen neu zugelassen. Weniger Neuzulassungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres gab es bei den Lkw-Klassen N2 und N3. Bei den Zweirädern wurden im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel mehr Neuzulassungen von Motorfahrrädern registriert. Die Neuzulassungen von Motorrädern stiegen um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.