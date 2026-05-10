Als Wladimir Putin nach der Siegesparade am Roten Platz über den Krieg in der Ukraine sinniert, hat der Kreml-Chef auch noch gleich einen neuen Vorschlag parat. Gerhard Schröder, deutscher Alt-Kanzler mit russophiler Neigung, soll bei den angedachten Gesprächen zwischen Russland und der EU die Rolle des Vermittlers übernehmen.

Was von manchen in Deutschland bereits als Chance gesehen wird, einen besseren Draht zu Putin zu bekommen, ist in Wahrheit aber eine Luftnummer. Schröder ist kein ehrlicher Makler, sondern ein langjähriger Kumpel des russischen Präsidenten mit eindeutiger Interessenslage.

Ohnehin ist die Frage, wie es mit der Ukraine weitergeht, keine des Gesprächskanals, sondern eine des Willens. Und da scheint sich bei Putin, der nicht mit der Ukraine, sondern nur über die Ukraine verhandeln will, zuletzt wenig geändert zu haben. So spricht Putin zwar vom baldigen Ende des Krieges, gemeint ist damit aber die Hoffnung auf einen Kollaps der Ukraine.