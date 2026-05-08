Wie kriegsmüde ist die russische Bevölkerung mehr als vier Jahre nach Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine? Dies und mehr wollte „ZiB 2“-Moderatorin Margit Laufer von Irina Scherbakowa, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, wissen.

Angesichts der traditionellen „Siegesparade“ in Moskau, die am Samstag aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen ohne Kriegsgerät und deutlich abgespeckt stattfinden soll, erklärt Scherbakowa: „Putin hat sich selbst in eine Falle gelockt. Weil diese Parade seit Jahren wirklich der Kern der ganzen Propaganda war.“ Ideologisch sei das aktuelle Vorgehen jedenfalls kein Zeichen von Stärke. Viel mehr wittert die Friedensnobelpreisträgerin im Kreml derzeit „Unsicherheit und Angst“.

Wachsender Pessimismus in Bevölkerung

Warum die Bevölkerung trotz sinkender Zustimmungswerte weiterhin hinter Putin stehe, will Laufer wissen. Es sei sehr schwierig zu erforschen, inwiefern Widerstand geleistet werde, antwortet Scherbakowa: „In einer Diktatur sind alle Daten von Umfragen fraglich. Aber was wir deutlich merken (...) vor allem in den letzten Monaten – das ist die Müdigkeit, dass die Menschen an diesen Sieg (im Ukrainekrieg, Anm.) nicht mehr glauben und dass die wirtschaftliche Situation sehr schlecht geworden ist.“

So würden steigende Preise der russischen Zivilbevölkerung ebenso zusetzen wie die wachsende Zahl an ukrainischen Drohnen, die Moskau und den Ural erreichen. Es gebe jedenfalls sehr viele Signale, dass sich Unmut und Unzufriedenheit ausbreiten. „Es ist eigentlich ein Verlust der Hoffnung, dass dieser Krieg bald sein Ende nimmt und alles so sein wird, wie es früher war“, so Scherbakowa.

Ebendieser allgemein herrschende Pessimismus habe Putins Regime in eine veritable Krise gestürzt: „Putin ist in einer Sackgasse. Diesen Krieg mit einem Sieg zu beenden, scheint nicht mehr möglich.“ Allerdings sei der Gewaltapparat der Regierung so stark, dass öffentliche Kritik oder gar handfester Widerstand (noch) unmöglich scheinen.