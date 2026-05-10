Auf der Anlage des LUV Graz geht es schon seit Sonntag heiß her, da wird um die letzten Plätze im Hauptfeld des ÖTV-Kat-I-Turniers gespielt, das am Montag so richtig durchstartet und den Höhepunkt des Tennisfrühlings markiert. An Nummer eins gesetzt ist da ein alter Bekannter. Dennis Novak schlägt ein Jahr nach seinem Rücktritt wieder auf. Wobei: Der Rückzug des Wieners erfolgte nur auf internationaler Ebene, in der Bundesliga ist Nowak natürlich weiter aktiv. „Ich freue mich sehr, in Graz dabei zu sein. Ich kenne die Leute, die das Turnier veranstalten, schon lange – und zudem ist es für mich eine sehr gute Vorbereitung auf die Bundesliga“, erklärt der 32-Jährige seine Rückkehr ins Turniergeschehen. In der Bundesliga ist er übrigens für den Kärntner Verein Strassburg gemeldet.

Ein Spaziergang wird es aber für den ehemaligen Top-100-Spieler nicht, denn die österreichische Elite hat ihr Kommen angekündigt und ist in Wetzelsdorf ebenso dabei wie Riccardo Bellotti (TSV Hartberg) oder Syl Gaxherri (GAK), die in einer Woche in der Bundesliga schon gegeneinander spielen werden. Aber auch Kärnten, mit Leo Gutjahr, oder Oberösterreich, mit Johannes Prammer, kommen die Topleute. Organisator Stefan Schreiner vom Steirischen Tennisverband freut sich auf eine Woche vom feinsten Tennis: „Spitzentennis trifft hier bei uns am TC LUV auf ein tennisbegeistertes Publikum – großartig für Spieler und Fans!“