Qualifikantin Anastasia Potapova hat ihren Siegeszug beim WTA1000-Tennisturnier in Rom fortgesetzt. Die Neo-Österreicherin zog am Sonntag mit einem eindrucksvollen 6:3, 6:2 in der dritten Runde gegen die als Nummer 20 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa ins Achtelfinale ein. In der Runde der letzten 16 trifft Potapova auf die Weltranglisten-Fünfte Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin demütigte die Schweizerin Rebeka Masarova mit 6:0, 6:0.

Potapova nahm Samsonowa im ersten Satz nach Break und Rebreak ein zweites Mal zum 4:2 entscheidend den Aufschlag ab. Nach 47 Minuten servierte sie mit nur leichten Problemen zum Satzgewinn aus. Im zweiten Durchgang ließ die 25-Jährige ihrer Gegnerin mit druckvollem Spiel überhaupt keine Chance, führte schnell 4:0 und beendete das Match nach 1:27 Stunden.

Unabhängig vom Ausgang des Turniers wird sich die zuletzt beim 1000er-Event in Madrid ins Halbfinale gekommene Linz-Finalistin von der 38. Position der Weltrangliste in die Top 30 verbessern. Gegen ihre nächste Konkurrentin Pegula hat Potapova alle bisherigen fünf Duelle verloren, in ihrer aktuellen Topform scheint die Aufbesserung der Bilanz aber machbar.