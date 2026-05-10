Sind Tauben, Enten und Krähen uns Menschen gegenüber sexistisch? Ja, lautet das Ergebnis einer Studie eines internationalen Forschungsteams der Agraruniversität Prag. Die Forscher beobachteten in fünf Ländern das Verhalten der Stadtvögel und kamen zum Ergebnis, dass das Federvieh messbar früher kehrtmacht, wenn sich ihnen Frauen nähern, als wenn sich Männer nähern. Insgesamt wurden mehr als 2700 Versuche in Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien und Tschechien dokumentiert.

Die beobachteten Vögel ließen Männer um rund einen Meter näher an sich heran als Frauen, bevor sie wegflogen oder die Richtung änderten. „Als Forscherin war ich erstaunt, dass die Vögel anders auf uns reagieren“, sagt die Ökologin Yanina Benedetti von der Prager Agraruniversität. Ganz gleich ob Amseln, Rotkehlchen, Spatzen oder Elstern – die untersuchten urbanen Vogelarten scheinen Männern generell mehr Vertrauen zu schenken.

„Wir wissen wirklich nicht, warum das so ist“

Die Frage, woran das liegt, drängt sich an dieser Stelle auf. „Das ist vielleicht das Interessanteste an unserer Studie. Wir haben ein Phänomen entdeckt, aber wir wissen wirklich nicht, warum das so ist“, so Federico Morelli, Biologe von der Universität Turin. Es gebe einfach noch keine naheliegende Erklärung, betont auch der US-Naturschutzbiologe Daniel Blumstein.

Unklar ist auch, woran die Tiere überhaupt erkennen, ob es sich um Frauen oder Männer handelt. Das Forscherteam hat versucht, die Unterschiede in Kleidung und Größe der Testpersonen zu verringern. Frauen während ihrer Menstruation und jene mit langen Haaren nahmen nicht an der Studie teil. Die Probanden sind alle in gewöhnlichem Tempo auf die Stadtvögel zugegangen.

Aber selbst bei zwei sehr ähnlichen Testpersonen benahmen sich die Vögel gleich. „Stadtvögel reagieren eindeutig auf subtile Signale, die Menschen nicht ohne Weiteres bemerken“, vermutet Benedetti. Weitere Forschungen sollen mehr ins Detail gehen und auf weitere Faktoren abseits des Geschlechts abzielen – zum Beispiel Bewegungsmuster oder Geruchsreize.

Mäuse, Pferde, Affen machen das Gegenteil

Bemerkenswert ist, dass frühere Studien bei anderen Tieren das Gegenteil zeigten, berichtet „Science Alert“. Es gibt das Phänomen also genauso umgekehrt. Labormäuse etwa leiden unter größerem Stress, wenn sie von Männern mit der Hand angegriffen werden, als wenn Frauen dasselbe tun. Ähnliche Forschungen gibt es zu Pferden, Kühen oder Affen, die sich laut Wissenschaft ebenso bei Frauen wohler fühlen.

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