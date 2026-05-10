Shakira tut es schon wieder! 2010 lieferte sie mit „Waka Waka“ einen WM-Song, der zum Welthit wurde. 16 Jahre später legt sie zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada mit „Dai Dai“ nach. Am 14. Mai wird der offizielle FIFA-WM-Song veröffentlicht. Einen kleinen Ausschnitt daraus teilte die kolumbianische Sängerin aber bereits am Freitag mit ihren Fans auf Instagram.

Im knapp einminütigen Video tanzt und singt sie im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, begleitet von einer Gruppe Tänzerinnen und Tänzern in den Farben einiger teilnehmender Nationen. Neben Shakira ist auch der nigerianische Afrobeats-Musiker Burna Boy zu hören, mit dem sie den Song gemeinsam aufgenommen hat. Am Ende des Clips zoomt die Aufnahme aus dem Maracanã hinaus, auf dessen Dach dann der Schriftzug „We are ready“, also „Wir sind bereit“, zu lesen ist. In der Kommentarspalte äußerten viele Fans ihre Vorfreude, darunter auch Katy Perry: „Ich bin bereit, meine Königin“, schrieb Shakiras Kollegin.

„Waka Waka“ hat 4,5 Milliarden Aufrufe auf YouTube

Für Billboard untermauert die Kolumbianerin mit „Dai Dai“ ihre Stellung als „Königin der WM-Musik“. „Waka Waka (This Time for Africa)“ hat mittlerweile bereits 4,5 Milliarden Aufrufe auf YouTube. In Österreich hielt sich der Song insgesamt 63 Wochen in den Charts, sechs davon auf dem 1. Platz. Außerdem wurde er mit zwei Platin-Schallplatten (60.000 Verkäufe) ausgezeichnet.

Shakira war in letzter Zeit aber nicht nur deshalb in Rio de Janeiro, um das Video zum neuen WM-Song aufzunehmen. Am vergangenen Samstag trat die 49-Jährige vor geschätzten zwei Millionen Menschen am legendären Strand von Copacabana auf.