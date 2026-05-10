In der Schule lernte ich von vielem wenig. Von allem etwas also. Das meiste Halbwissen ist mir mittlerweile wieder entflohen oder musste seitdem nie wieder abgerufen werden. Ein paar Dinge sind mir dann aber doch bis heute in Erinnerung geblieben. Zum Beispiel die Uni-Ferkelei. Oder: Thomas Bernhard und die Aufregung um seinen „Heldenplatz“. Der österreichische Autor sorgte 1988 mit seinem Stück für einen der größten Skandale im österreichischen Kulturbetrieb. In „Heldenplatz“ stellte der Meister der Übertreibung etwas fest, das ziemlich aktuell scheint: die dunklen Zeiten seien noch lange nicht vorüber – Antisemitismus gäbe es weiterhin, autoritäre Sehnsucht ebenso. Bevor das Stück überhaupt seine Premiere feiern konnte, hatte der österreichische Boulevard Bernhard bereits zum Nestbeschmutzer erklärt – konstruierte sein eigenes, nationales Empörungs-Stück. Man forderte Kürzungen, ein Aufführungsverbot. „Steuerzahler soll für Österreich-Besudelung auch noch zahlen!“, war eine der zahlreichen Schlagzeilen.

Holzinger und die nationale Empörung

Damals dachte ich mir: Wahnsinn, was alles ein Aufreger war – es ist ja „nur“ Kunst. Diese Woche hat mich wieder daran erinnert, dass die Vergangenheit noch lange nicht vorbei ist. Dass Kunst noch immer nationale Empörung hervorrufen kann. Das ist schön und verstörend zugleich.

Worauf ich hinauswill: Momentan überdribbelt sich die hiesige Yellow Press mit Erregungsmeldungen über Florentina Holzinger. Die österreichische Künstlerin sorgt bei der Biennale in Venedig gerade für offene Münder. Alles andere wäre eine echte Überraschung gewesen. Von Holzinger ein rot-weiß-rotes Pathos-Spektakel zu erwarten, ist in etwa so realistisch wie ein Muezzin-Ruf über dem Petersplatz.

Der verpestete Themenpark

Holzingers Performance trägt den Titel „Seaworld Venice“. Es ist ein körperlicher, nackter, flüssiger, entgrenzter künstlerischer Akt. Zwischen Jetskis und Dixi-Klos spielt Holzinger ausgerechnet in der untergehenden Lagunenstadt Venedig mit dem Gedanken des Ökokollapses. Nackte Menschen schlängeln sich um Stangen, Holzinger schwingt als menschlicher Klöppel in einer Glocke. Es geht um den Kreislauf, den Abfall, das Abwasser, den Dreck, von dem wir umgeben sind und mit dem wir uns arrangieren müssen. Etwas verkürzt also: Der Shitshow, die sich uns täglich in den Nachrichten bietet, setzt Holzinger eine künstlerische Shitshow entgegen – einen verpesteten Themenpark. Da liegt es relativ nahe, dass auch Körperflüssigkeiten eine Rolle spielen. Gäste werden um ihre Ausscheidungen gebeten, ihre „Spenden“ werden dann einem Aquarium – in dem eine Performerin taucht – zugeführt. Ein wichtiges Detail: Davor wird der Urin durch eine Kläranlage geleitet.

Die FPÖ tobt, der Boulevard spricht von „Ekel-Alarm“ und einem steuerfinanzierten „Piss-Pool“. Das finde ich lustig. Beide sind auf den Enkeltrick der Kunst reingefallen: Den Ekel. Und plötzlich entdeckt man die Sitten für sich.

Der österreichische Minderwertigkeitskomplex

Dass Holzinger auf dem besten Weg ist, zu einem internationalen Shootingstar zu werden? Unerheblich. Vielleicht liegt es aber genau daran. Für Holzingers Performance stellen sich Besucher stundenlang an, der Österreich-Pavillon ist in aller Munde. Da greift der Minderwertigkeitskomplex. Das kleine Land Österreich soll sich nicht so viel herausnehmen. Selbstsabotage ist angesagt. Das hat Bernhard wohl mit der österreichischen Kleingeistigkeit gemeint.

Holzinger zeigt wiederum einen weiteren Kreislauf – abseits von Abwasser und Kläranlage. Nämlich jenen von nationaler Kränkung.

Und trotzdem muss ich Bernhards Zorn auf die Kleinkarierten widersprechen: Diese Akteure braucht es. Nicht, weil sie recht hätten. Sondern weil sie unfreiwillig zeigen, wozu Kunst noch imstande ist. Sie kann eine Gesellschaft an einer Stelle berühren, an der diese eigentlich längst unempfindlich sein wollte. Die Nörgler machen die Kunst groß. Es braucht nicht nur die Fördergeber, die Mäzene, das Publikum.

Die Gunst für die Kunst braucht auch die Ungunst der Ungusteln, die das kulturelle Österreich mit Bieranstich und Festungs-Folklore konservieren wollen. Etwas positiver ausgedrückt: Es braucht die Nestbeschmutzer und die Nesthocker. Die einen reißen die Fenster auf. Die anderen schreien, dass es zieht. Und der Boulevard hält sich für den Ankläger, ist aber längst Teil der Inszenierung.

Dass die Biennale in Zeiten wie diesen überhaupt Schlagzeilen macht: Das ist Kunst.