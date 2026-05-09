Slivovitz und Jägermeister im Regal, Lava-Lampe und Glockenhosen und an der Wand gegenüber des defekten Flipperautomaten ein Schwarz-Weiß-Poster von Marschall Tito mit E-Gitarre. Eine Handvoll aus Jugoslawien zugereister Rock-Fans lungert in der hübsch hässlichen Kneipe Klub 27 (Bühne, Kostüme: Vibeke Andersen), in der nicht nur der allesamt mit 27 Jahren verstorbenen Legenden Hendrix, Joplin und Morrison gedacht wird. Im „Kafana Beisl“ spielen sich auch Existenznöte, Generationenkonflikte samt Akzeptanz lesbischer Beziehung, Haltungen und Heimatgefühl als „Culture Clash“ ab.

Zusammenprall der Kulturen

Im Untertitel „balkanmusikalische Komödie“ von und mit Sandy Lopičić steckt bereits der Hinweis, dass es im Zusammenprall der Kulturen vor allem auch um Balkansound versus Popmusik geht. Das Rückgrat des Stücks in der von aus Gastarbeiter-Familien stammenden Jana (Anke Stedingk) und Bane (Sebastian Schindegger) 1975 gegründeten „Windn“ irgendwo in der Steiermark bildet eine formidable Band von Jazz- und Folkmusikern. Lopicic hat mit seinem „Orkestar“ in den 90er- und Nuller-Jahren hierzulande maßgeblich das Balkanfieber entfacht. Von seiner Ursprungstruppe ist im Schauspielhaus Bassist Sašenko Prolić vertreten; Miloš Milojević (Klarinette) hat nicht zuletzt mit den Formationen „folksmilch“ und Eddie Luis bewiesen, dass er leichtfüßig und rasant den Balkan-Swing im serbischen Blut hat. Für die steirische Allianz sorgen die auch gesanglich herausragende Geigerin deeLinde und Percussionist Raphael Meinhart.

Der schmissige Taktgeber, der sich mit schrägem Ganoven-Habitus und Akkordeon bewaffnet auf die Schauspielhaus-Bühne schleicht, erinnert kurz nach seinem 53. Geburtstag im biografisch durchwobenen Werk an seine Wurzeln: als Gastarbeiterkind. In Deutschland aufgewachsen, als Jugendlicher in Sarajewo Klavier gelernt, kam Lopičić 1991 zum Klavierstudium nach Graz, wo er nun an der KUG auch lehrt, und hat die neue Heimat als Musiker, Regisseur und Komponist begeistert.

Kulturverein auf der Suche nach Förderungen

Als dem Klub 27 der behördliche Abriss droht, schlägt Anwältin Martha (Sarah Sophia Meyer) zur Rettung eine Umwandlung vom rockigen Balkanbeisl in einen jugoslawischen Kulturverein und zum Gelächter des Publikums auch gleich Ansuchen um Kulturförderung vom Land vor. In der finanziellen Zwickmühle hilft Franz Solar als Wandersmann auf den Spuren des 1924 an der Uni Graz promovierten Literatur-Nobelpreisträgers Ivo Andric („Die Brücke über die Drina“), mit einer Geldspende. Dessen dichterisches Diktum „Leben ist eine Brücke“ beschreibt für Jana auch das fragile Heimatgefühl zwischen den Kulturen. Wie das Bild des Stegs die Uraufführung in allen Bereichen durchdringt: wesentlich bei Musik, über Zeitzeugnis bis zu Traditionen und für Janas lesbische Tochter Anica (Luiza Monteiro) als Brückenschlag beim imposant intonierten „I want to break free“ von Freddie Mercury.

Im kürzeren zweiten Teil des Abends geht musikalisch und bei Trachtentänzen der Balkanexpress ab. Melancholische Volkslieder aus Bosnien und Serbien, Vertonung von Heinrich Heines „Der Asra“ und der rockige Song „Hotel Makedonia“ (statt California) feuern die Stimmung an. Standing Ovations für das famose Ensemble in der zarten Jugo-Saga.

Kafana Beisl Culture Clash. Eine balkanmusikalische Komödie von & mit Sandy Lopičić. Schauspielhaus Graz. Nächste Termine: 12., 20., 27. Mai; 3., 5., 12., 13., 16., 20., 25. Juni.

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